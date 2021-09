$!‘Veo un equipo contendiente’: Carlos Muñoz, primera base de Venados de Mazatlán

“Yo le agarro mucho cariño a los equipos con los que he estado, tanto aquí como verano, aquí me han dado la oportunidad y me siento a gusto, me han dado cariño tanto afición como directiva.

“Viendo otros deportistas en diferentes niveles del deporte, me gustaría quedarme aquí todo lo que se pueda”, compartió el chihuahuense.

Desde el 2020 la sociedad ha tenido que aprender a convivir con la pandemia por Covid 19, situación de la cual el deporte no ha estado exento.

“Tuve altibajos (en verano), fue una temporada que se vio afectada por el virus, se recortó a la mitad y fue muy similar a la liga invernal, pero hay que acostumbrarse, es la nueva normalidad.

“Tuve altibajos, logré terminar bien, lamentablemente el equipo no logró avanzar a playoff y ahora comienzo un nuevo desafío”, concluyó.

Durante la temporada 2020-2021, Muñoz vio acción en 57 juegos y cerró su registro con un porcentaje de bateo de .290, esta temporada ya se encuentra listo y sudando la camiseta, a la espera de que se cante el playoff y poder defender una vez más la casaca de sus Venados de Mazatlán.

PERFIL

Carlos Hiram Muñoz

Fecha de nacimiento: 29/06/1994

Posición: Primera base

Originario: El Parral, Chihuahua