Nueva York adquirió al jardinero de 27 años, procedente de los Medias Rojas de Boston el 5 de diciembre a cambio de los derechos Greg Weissert, Richard Fitts y Nicholas Judice.

El dueño de los Yanquis, George Steinbrenner, emitió en 1976 un código que prohíbe el vello facial, salvo por el bigote, así como los mechones largos por debajo del cuello y las patillas largas.

“Esto es importante para los Yanquis, tienes que estar bien rasurado. No lo he estado desde la secundaria. Ni siquiera sabía cómo me veía sin barba. Quería ver cómo reaccionaría mi piel al afeitarse constantemente y mantenerla limpia. Se siente como un nuevo comienzo. Me siento como un niño otra vez”, dijo Verdugo.

El pelotero bateó .264 con 13 jonrones, 54 producidas y un OPS de .745 la temporada pasada, su cuarta con los Medias Rojas. Finalista al Guante de Oro, tuvo 12 asistencias desde los jardines y 9 carreras salvadas a la defensiva.