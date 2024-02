WEST PALM BEACH._ Todavía es demasiado pronto para decir si el as de los Astros de Houston, Justin Verlander, estará listo para lanzar en el Día Inaugural. Verlander se presentó al campo de entrenamiento un par de semanas retrasado en su programa de preparación debido a un problema en el hombro que surgió justo antes del inicio del Spring Training.

Verlander está lanzando desde el bullpen cada tres días y está progresando bien, pero dijo el domingo que está siendo prudente en su preparación y aún no está seguro de cuándo se enfrentará a bateadores por primera vez.

“Estoy recuperándome bastante bien”, dijo. “Todo está yendo más o menos como me gustaría. Estoy tratando de no interponerme demasiado en mi propio camino, y trato de no exagerar las cosas y realmente escuchar a los trainers y a los muchachos que están ahí para frenarme un poco. Estoy tratando de escucharlos”.

Verlander no está mirando más allá de una semana, lo que hace imposible decir si estará listo para el inicio de la temporada regular. Para que eso suceda, Verlander probablemente tendría que enfrentarse pronto a bateadores en los campos traseros antes de poder participar en algunos juegos de la Liga de la Toronja.

“Todavía tenemos algo de tiempo”, comentó. “Obviamente, está ajustado, pero las cosas están progresando. Es un poco como lo que estoy haciendo con mi rehabilitación en este momento: día a día. Ni siquiera estamos mirando una semana o dos semanas, y es difícil prever algo más allá de eso”.

En cuanto a su hombro, Verlander dijo que no está completamente en forma, lo cual dice que es normal en una etapa de preparación. Cada vez que ha estado en el montículo, ha progresado. Ha comenzado a lanzar sliders sobre terreno plano, de forma que pueda estar preparado para enfrentarse a bateadores, cuando eso suceda.

“Comencé a lanzar algunas sliders sobre terreno plano hace unos días, así que ahora necesito hacerlo para estar preparado en caso de que comience a participar en juegos pronto o a enfrentarme a bateadores”, añadió. “Obviamente, quiero poder lanzarla [la slider], porque no tengo tiempo para decir, ‘Voy a empezar a jugar con ella en los juegos’”.

