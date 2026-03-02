Verlander realizará su primera presentación por Detroit el viernes

LAKELAND, Florida._ Ya hay una fecha para el regreso de Justin Verlander a la lomita vistiendo el uniforme de los Tigres. El derecho, quien tiene en su expediente un premio a JMV y tres Premios Cy Young de la Liga Americana, realizará su primera presentación de la pretemporada el viernes, cuando los felinos reciban a los Medias Rojas en el Joker Marchant Stadium.

Para Verlander, será un regreso a casa luego de firmar con el club de Detroit el 10 de febrero. El veterano será el último miembro de la proyectada rotación de los Tigres en lanzar en un partido de la Liga de la Toronja, pero también fue el último en integrarse al grupo. El derecho sabe muy bien cómo aumentar su volumen de trabajo mientras se prepara para su 21era campaña en Grandes Ligas.

Verlander ha lanzado en un par de prácticas de bateo en vivo; su última fue de varias entradas el domingo contra sus compañeros Zach McKinstry y Matt Vierling. Verlander les pidió evaluaciones a ambos bateadores, más la del receptor Dillon Dingler, sobre el movimiento de los pitcheos.

“Su volumen está en la transición correcta hacia la acción de un juego”, señaló el piloto de los Tigres, A.J. Hinch, el lunes. “Es hora de que se prepare para la temporada, y será clave que trabaje en su resistencia física para que pueda competir”.

El calendario le permitiría a Verlander realizar tres aperturas en la Liga de la Toronja, incluyendo uno de los partidos de exhibición contra los Rockies en el Salt River Fields en Scottsdale, Arizona.