A pesar de permitir seis carreras limpias y siete hits en 3.1 innings en su primera apertura de rehabilitación en las ligas menores el domingo con Triple-A Sugar Land , el as de los Astros de Houston , Justin Verlander , dijo que se sintió genial físicamente después de lanzar 65 lanzamientos contra Las Vegas, el club Triple-A de los Atléticos.

“Obviamente, no fueron los mejores resultados, pero no creo que eso sea lo más importante hoy”, dijo Verlander. “Salí de ello de la manera que me hubiera gustado físicamente”.

Si Verlander se siente bien el lunes, es probable que haga una segunda apertura de rehabilitación en las menores el fin de semana. La expectativa es que Verlander luego pueda ser activado y unirse a la rotación de los Astros más adelante este mismo mes.

“Logré mi objetivo número uno, que era hacer 65 lanzamientos y sentirme saludable”, dijo Verlander. “En un mundo ideal, sales al terreno y todo está donde quieres que esté, pero eso no es muy realista. Mi timing estaba un poco fuera de ritmo, así que mis lanzamientos fueron un poco erráticos. El tiempo en el montículo es lo único que puede ayudar a resolver eso”.

Verlander promedió 93.5 mph con su recta, alcanzando un tope de 95.5 mph. Lanzó 32 rectas, 17 sliders, 11 cambios y cinco curvas. Verlander generó 33 swings, incluyendo 12 swings en blanco (cinco con la slider).

Los Astros anunciaron el 5 de marzo que Verlander no estaría listo para el inicio de la temporada regular y comenzaría el año en la lista de lesionados después de un problema en el hombro que lo retrasó antes del arranque del Spring Training. Este es el segundo año consecutivo en que Verlander comienza la campaña inhabilitado. El año pasado, se lastimó el brazo en su última apertura de la primavera mientras estaba con los Mets.

