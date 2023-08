HOUSTON._ Aun a sus 40 años, Justin Verlander sigue encontrando las maneras de mejorar sobre la lomita. Ese enfoque puede venir tras un análisis de la información que aporta la tecnología de TrackMan o de algún detalle que quiera corregir, luego de ver la falla en una sesión del bullpen. Puede venir incluso de una publicación en Instagram.

“A veces, soy un poco neurótico”, señaló Verlander.

Todo eso parece haber funcionado el martes, al realizar Verlander su mejor apertura desde que fue cambiado de vuelta a los Astros a comienzos de mes. El vigente Cy Young de la Liga Americana logró un tope en su temporada con nueve ponches a lo largo de 6.0 entradas en blanco, en el eventual triunfo de los Astros por 7-3 sobre los Medias Rojas en el Minute Maid Park.

Sin embargo, en medio de su estelar presentación, Verlander pareció tener un encontronazo con el mánager de Boston, el puertorriqueño Alex Cora. Ambos intercambiaron algunas palabras antes del inicio del segundo inning, cuando Verlander alegaba que su dispositivo de PitchCom había dejado de funcionar.

Cora salió de la cueva, argumentando que derecho estaba utilizando eso como excusa, porque se le terminaba el tiempo en su cronómetro.

“Alex sale y empieza a discutir. Le había estado señalando [el problema a Martín Maldonado] y [Cora] empezó a decir que mi PitchCom estaba funcionando”, relató Verlander. “Supongo que pensó que lo estaba usando como una táctica. No lo estaba usando como excusa. Me hizo un gesto y me dijo algo así como: ‘Ve a lanzar’”.

Un micrófono abierto en el campo capturó el acalorado intercambio de Verlander con Cora.