Veterano McCutchen desplazó al novato Osuna

CIUDAD DE MÉXICO.- Valente Bellozo no pudo obtener un lugar para la apertura de los Rockies de Colorado, pero como dice el refrán, “de lo perdido, lo que aparezca, y ayer el club le dio la buena nueva de que ha sido incluido en el róster de 40 con oportunidad de un ascenso, mientras hace antesala en AAA (Albuquerque).

La verdad es que el mexicalense corrió con suerte luego de algunos titubeos en los juegos de la pretemporada. Compiló 1-0 y 6.32 en carreras limpias admitidas en cinco apariciones, una en el rol de abridor, como invitado fuera de roster. Ponchó a nueve y concedió cuatro bases por bolas.

Con tan solo 26 años, los Rockies creen que todavía pueden dispensar paciencia al derecho que en su breve trayectoria tiene un registro en las Mayores de 4-8, efectividad de 4.20 y 98 chocolates en 150 innings.

Otro que también superó una situación en el papel adversa fue el cátcher César Salazar, a quien los Astros de Houston enviaron el viernes a la filial AAA, Sugar Land Space Cowboys, después de colocarlo para asignación.

Ahora hasta podría ser llamado a Grandes Ligas, si el titular, Yainer Díaz o su suplente Christian Vázquez, son alcanzados por los imponderables de la profesión que, tratándose de los receptores, conllevan un mayor riesgo.

LOS Rangers de Texas prefirieron y con justificada razón al veterano jardinero, Andrew McCutchen, que al aún novato sinaloense Alejandro Osuna, quien despegará en AAA ( Round Rock Express), con la tácita promesa de un llamado en cualquier momento del extenso recorrido de la recién iniciada temporada.

McCutchen, de 39 primaveras, bateó .444, un jonrón, 3 dobles y mandó a la goma a siete en 11 juegos del spring training. Va por su temporada 18 en una trayectoria en que estuvo en 12 con los Piratas, con cinco convocatorias al Juego de Estrellas y un premio a Jugador Más Valioso en sus años mozos en la nómina de los filibusteros.

Osuna no lo hizo mal en la Liga de la Toronja, promediando .333 con 5 producidas, pero a los 23 años necesita la actividad continúa que no va a tener en el equipo que anda con exceso de talento en los prados en las fachadas de Wyatt Langford, Brandon Nimmo y Sam Haggerty.

DURO contra el propietario de los Mayos de Navojoa, Víctor Cuevas Valenzuela, en las redes sociales, donde se lee y escucha de todo sin censura, incluidos reflexiones con el hígado.

Algunos avispados que sólo buscan incautos para monetizar han puesto en marcha una campaña en la que pretenden persuadir a la gente para que, por dignidad, ignoren el regreso de la tribu si Cuevas no entrega la franquicia. Ilusos.

“A quien le dan pan que llore”, máxime que la espera solamente duró un año, que no es nada, como dice un famoso tango, en comparación con los cinco que aguantaron en Guasave y alrededores, entre 2014 y 2018., cuando los Algodoneros se fueron a Guadalajara.

UN día como hoy, en 1989- Daniel Fernández, de los Diablos Rojos, apiló seis hits en seis turnos en el juego que los capitalinos ganaron a los Olmecas de Tabasco., 14-2, en el Parque Deportivo del Seguro Social.

En 1996 - Kirby Puckett es llevado al Hospital de Fort Myers tras despertar con la visión afectada por una afección que ponía en peligro su carrera. Presenta un punto negro delante del ojo izquierdo y su agudeza visual es de 20/200. Puckett, quien bateó .360 en los entrenamientos de primavera, será operado el 17 de abril.

Estas son las mañanitas para Glen Davis (65), Steve Sparks (51), Julio Zulueta (51), Tiago da Silva (41) y Fernando Cruz (36).

-“La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda”.—Gabriel García Márquez.

EN seguidillas.- Alan Rangel abrió brecha a los mexicanos en AAA y no registró decisión con una buena labor para la sucursal de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley IronPigs. En cuatro y dos tercios toleró 3 hits y una anotación con 4 ponches y 4 boletos contra Toledo Mud Hens, finca de los Tigres de Detroit en la Liga Internacional... También entró en acción el relevista Gerardo Carrillo que en dos innings permitió 3 incogibles y una rayita, caminó a uno y recetó dos chocolates, en el revés de los Aces de Reno (Diamondbacks) ante Tacoma Rainiers (Seattle)... El receptor Brandon Valenzuela, de 3-0, por los Bisontes de Buffalo (Toronto) que cayeron frente a Scranton/Wilke-Barre (Yanquis), 8-0... Inició la actividad en MLB y en las menores y no se conoce nada del relevista Giovanny Gallegos, su colega Víctor Arano y de Humberto Castellanos. Los dos primeros inmersos en largos periodos de lesiones y del jalisciense tras una incursión en 2025 por la pelota de Taiwán, enrolado con CTBC Brothers (10-7, 3.15).