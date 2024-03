“Es mucha la emoción que se siente en ese momento. No sabes qué hacer”, exclamó González. “El nivel de entusiasmo es bien alto, la cantidad de presión que sientes. Quieres dar un buen espectáculo”.

“Simplemente me decía a mí mismo, ‘Hombre, tengo que calmarme un poco. Voy demasiado rápido’”, confesó González.

“He lanzado en las Grandes Ligas por algún tiempo ahora y nunca había tenido esta sensación”, aseguró González. “Las emociones que tuve (el domingo) en el montículo fueron completamente diferentes”.

Dentro de un pequeño autobús que “El Cora” rentó, la familia González, entre ellos su madre, Norma Ortiz, y su abuelo, Miguel, se desplazó 900 kilómetros desde Tuxpan, Nayarit, la ciudad natal del zurdo, a la Ciudad de México para verlo lanzar en persona.

“Cuando la vi, creo que ella estaba bien nerviosa”, dijo González, cuya esposa, Carolina, también se encontraba entre los 15 familiares que asistieron al partido. “Mi abuelo me dio un fuerte abrazo y un beso después del juego; no pudo contener el llanto. La última vez que me vio lanzar yo era un niño”.

El partido del domingo también significó mucho para Jonathan Loáisiga, ya que el derecho nicaragüense tuvo la oportunidad de lanzar frente a su madre por primera vez como miembro de los Yanquis.

“Me siento orgulloso de la oportunidad de venir aquí y que mi madre me vea lanzar por primera vez, es un bello momento que ella nunca olvidará”, dijo Loáisiga.

González fue uno de tres jugadores nacidos en México que hicieron el viaje con los Yanquis para esta serie. El lanzador Luis Serna y el infielder Jared Serna, originarios de San Luis Río Colorado, México, y Guaymas, México, respectivamente, también fueron incluidos en el róster.

Serna, de 19 años, tuvo una apertura agridulce en el segundo juego de la serie de exhibición, al recibir un grand slam del cubano Diosbel Arias que provocó que Aaron Boone lo relevara luego de 2.1 episodios.

Al final, la experiencia quedó ahí para el joven prospecto de los Yanquis.