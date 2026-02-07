CIUDAD DE MÉXICO.- El zurdo ex ligamayorista, Víctor González, quien no fue considerado por los Tomateros de Culiacán para la Serie del Caribe, debutará en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos en 2026, después de más de una década en el beisbol estadounidense.

El nativo de Tuxpan, Nayarit, sólo tiene 29 años y estadísticas que a simple vista son buenas, verbigracia su perfomance en 4 campañas en el Big Show (11-5, 3 rescates y efectividad de 3.36 en 12 juegos), tres con los Dodgers de Los Ángeles y la de 2024 en el bullpen de los Yanquis de Nueva York (2-1, 2, 3.86).

También brilló en postemporada, concretamente en 2020, compilando 3-0 y 2.70 en carreras limpias en 8 juegos, cuatro de ellas en la recordada Serie Mundial de ese año en que triunfó en el juego decisivo que salvó Julio Urías, contra los Rays de Tampa Bay.

Con los Tomateros en 2025-2026 no tuvo decisión en 20 relevos, con 2.65 en carreras limpias, pero perdió su buena estampa en los playoffs y serie final (0-0, 6.75). Por eso no lo llevaron al clásico caribeño.

COMO en los viejos tiempos, aunque ahora con dos elencos, siete mexicanos hicieron mayoría en el equipo ideal de la Serie del Caribe 2026, anunciado al concluir la primera fase del torneo.

Los guindas que jugaron como México Verde metieron al receptor Román Alí Solís, el primera base Joey Meneses, el tercera base Rodolfo Amador, el campocorto Luis Verdugo y el pitcher Luis Fernando Miranda.

Mientras que por los anfitriones (México Rojo) los periodistas escogieron al camarero Michael Wielansky y al piloto Benjamín Gil que superó a su colega de los Leones del Escogido, Ramón Santiago.

TRES de tres: La Liga Mexicana del Pacífico se afianzó en el tercer lugar con 10 campeonatos en la Serie del Caribe, dos más que los circuitos de Venezuela y Cuba, pero lejos de la Liga Dominicana (23) y de la Roberto Clemente (16) de Puerto Rico.

Previo al juego por el título, el estadio Panamericano no se había llenado ni con la promoción al 2x1, promediando 6,721 (80,648) en 12 encuentros. Contrario al corte de caja de Mexicali 2025, donde los Charros jugaron a diario con el “nido” repleto.

La LMP tendrá su primera reunión rumbo al lejano ciclo 2026-2027 a finales de marzo, con un orden del día en el que habrá noticias sobre la situación de Tucson Baseball Team. En Navojoa no pierden las esperanzas por un regreso de los Mayos.

UN día como hoy, en 2001 – En la clausura de exitosa Serie del Caribe en Culiacán, Águilas Cibaeñas, de la Liga Dominicana, derrotaron a los Naranjeros de Hermosillo, 5-3, para conseguir su cuarto título de la Serie del Caribe en los últimos cinco años. Miguel Batista superó a Elmer Dessesn en el montículo.

El 8 de febrero de 2002- Rodrigo López lanzó una blanqueada de 4 hits y Adán Amezcua conectó un cuadrangular, para que los Tomateros de Culiacán se proclamaran campeones de la Serie del Caribe en Caracas, Venezuela, con una victoria por 3-0 sobre los Vaqueros de Bayamón (Puerto Rico).

-“El verdadero héroe de algunas obras literarias es el lector que las aguanta”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Para no herir susceptibilidades, los organizadores de la Serie del Caribe dejaron en “Jalisco 2026” el logo oficial, por aquello de que en el extranjero sólo se habla de Guadalajara y no del municipio de Zapopan que presume el parque de pelota... Lo que viene para ese inmueble es una transformación total anunciada por los Charros y los gobiernos estatal y municipal, pero sin decir cómo le van a hacer si lo ocupan todo el año. Seguramente ya tendrán una solución, quizás, tipo Tucson Baseball Team, o una mudanza a los Altos de Jalisco, exactamente al estadio Armando Reynoso de Lagos de Moreno, a 190 kilómetros de la capital jalisciense y cuya construcción gestionó el extinto presidente de la Federación Mexicana de Beisbol, Alonso Pérez González, para los Juegos Panamericanos 2011.