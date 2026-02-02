Viene refuerzo de Venezuela para los Tomateros

CIUDAD DE MÉXICO.- Sorpresivamente, porque no es común que alguien abandone a un equipo en plena serie final, el segunda base Carlos Sepúlveda dejó a los Navegantes de Magallanes, en Venezuela, para incorporarse como refuerzo a los Tomateros de Culiacán, que ayer sufrieron su primer revés ante los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).

Sepúlveda, quien se despidió después de actuar en los primeros cuatro desafíos, estaría listo para el juego contra los Federales de Chiriquí (Panamá), el martes por la tarde, tras el descanso de los guindas (México Verde) previsto para hoy.

El ex prospecto de los Cachorros de Chicago se integrará al equipo que el domingo sufrió un decepcionante revés,5-4, cuando su bullpen encabezado por el cerrador estrella, Anthony Goose, sufrió una letal emboscada en el noveno inning.

Sepúlveda bateó .386 (14-5) con dos dobles, dos impulsadas y cuatro anotadas para los Navegantes que dominan la final 3-2 sobre los Caribes de Anzoátegui.

EL ex jugador de cuadro de Grandes Ligas, Ramón Santiago, está de vuelta a México como manager de los campeones invernales de su país, Leones del Escogido, después de una experiencia poco grata en 2025 en la Liga Mexicana en el timón de los Leones de Yucatán (16-17).

En realidad, la directiva melenuda se pasó de roñosa con el ex coach de tercera y primera bases de los Tigres de Detroit, atendiendo a los reclamos de los eternos inconformes en las redes sociales que pedían la sustitución del dominicano.

Santiago, por cierto, es el único piloto debutante en la Serie del Caribe en la que sus colegas José Mayorga (Panamá), Omar López (Puerto Rico), Benjamín Gil y Lorenzo Bundy le llevan un buen trecho de diamante recorrido.

Pero los dominicanos siempre son los enemigos a vencer y así ganaron en Mexicali 2026 con el “novato”, Albert Pujols, superando en la estrategia al “colmilludo” Gil en la batalla por el gallardete.

CON dos cartas en la mesa, la Liga Mexicana del Pacífico pretende dar un golpe de autoridad en la Serie del Caribe, a casi 10 años del título más reciente, el de los invictos Venados de Mazatlán (6-0), en Santo Domingo 2016.

Si bien no determinante en la mayoría de las veces, en las que sólo 15 anfitriones se han coronado, para Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán la localía podría ser un factor en el estadio Panamericano, donde en 2018 triunfaron los Criollos de Caguas (Puerto Rico).

En las anteriores series efectuadas en territorio nacional, un total de 19, solamente en dos festejaron los anfitriones: Venados en el puerto sinaloense en 2005 y los Yaquis de Ciudad Obregón en 2013 en Hermosillo.

UN día como hoy, en 1974- En el primer enfrentamiento entre equipos mexicanos en la Serie del Caribe, en Hermosillo, los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 8x3 a los Venados de Mazatlán.

El ligamayorista Vicente Romo, quien permitió el primer hit hasta el séptimo inning, superó a Brad Mayring, ante un lleno. Jack Pierce pegó un jonrón con dos en base por los Venados.

-“Lo bueno de los tiempos difíciles es que ahuyentas las amistades falsas”.

ENTRE suspensivos.- Los Tomateros, reforzados y lo que usted quiera y ahora encubiertos con el patriótico, México Verde, han perdido cuatro de cinco juegos de Serie del Caribe en el Panamericano de Zapopan, contabilizando el 1-3 de 2018... El mánager Lorenzo Bundy, por su parte, tiene récord de 5-16... Rodolfo Amador, quien se lució con un sólido .385, 3 jonrones y 9 impulsadas en el playoff que los Cañeros de Los Mochis perdieron contra los Tomateros y luego fue a la LIDOM a regar imparables con las Águilas Cibaeñas (.429), apiló dos sencillos y un doble y produjo una en cuatro oportunidades en su tercera Serie del Caribe. En 2019, en Panamá, Amador solamente consumió un turno para los Charros, pero en 2023 en Caracas, promedió .320 con un doblete y cuatro empujadas en seis... Un total de 8,744 aficionados atestiguaron el triunfo de los boricuas en el preliminar de la jornada inaugural.