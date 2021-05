Vinicio Castilla es toda una leyenda, tanto en México como en el estado de Colorado en los Estados Unidos.

El ex toletero es el autor de la mayor cantidad jonrones (320), empujadas (1105), anotadas (905) y dobles (349) entre sus compatriotas mexicanos en Grandes Ligas, a la vez que en los Rockies, está segundo en cuadrangulares en los anales del equipo con 239 y se ubica entre los líderes en múltiples departamentos ofensivos más.

Ahora, tras ser nombrado mánager del Equipo de la Liga Nacional para el Juego de las Futuras Estrellas el 11 de julio en el Coors Field, Castilla—quien actualmente integra la gerencia de los Rockies—está orgulloso de agregar otro capítulo a su rico historial beisbolero en la ciudad de Denver.

“Es un honor, es un orgullo haber sido escogido por las Ligas Mayores para ser el mánager de estos jóvenes prospectos que en el futuro serán unas superestrellas”, expresó Castilla en conversación con Lázaro Montaño, de MLB México. “Muy contento y muy agradecido de esta oportunidad”.

El Juego de las Futuras Estrellas, por supuesto, es el primer gran evento de las actividades relacionadas con el Juego de Estrellas 2021, que será el 13 de julio en la casa de los Rockies. El Festival de Jonrones será el día 12.

Para Castilla, ésta no será la primera vez que participa en la gran fiesta All-Star. En 1995, fue elegido como titular de la tercera base para la Liga Nacional en representación de los Rockies. Y en 1998, la primera vez que el Juego de Estrellas se realizó en Denver, representó a Colorado junto a otras dos leyendas del equipo, Larry Walker y Dante Bichette. En aquella ocasión, Castilla también fue parte del Festival de Jonrones, en lo que fue apenas la sexta temporada de la franquicia en las Grandes Ligas.

Ahora, el ex antesalista no ve la hora de volver a vivir las emociones de ese tipo de ambiente en el Coors Field.

“Es algo bien bonito. Es algo increíble”, dijo el oaxaqueño, quien estará dirigiendo contra otro ex Rockie, el otrora relevista LaTroy Hawkins. “Yo lo disfruté como jugador en 1998. Esa ovación que me brindó a mí la afición cuando me presentaron para participar en el Home Run Derby fue una ovación que nunca olvido. Todavía se me enchina el cuero de esa gran ovación que me brindaron. La fanaticada se volcó, nos apoyó muchísimo.

“Fueron inolvidables esos días para mí y para toda mi familia. Albergarlo otra vez aquí en Colorado va a ser muy bonito para toda esta afición que ha estado esperando esto por muchos años”.

Castilla, un integrante de los Rockies desde su nacimiento en 1993, jugó un total de nueve campañas con el equipo de las Montañas Rocosas, representando el club en los Estados Unidos, Canadá y su misma tierra natal en 1999, en una serie especial en Monterrey. Ahora, volverá a ponerse un uniforme en el estadio que vio sus mejores tiempos a nivel de las Mayores.

Se espera que para ese fin de semana, la fanaticada de Colorado recuerde bien la década de los 90 y la época de los “Blake Street Bombers” (por la calle donde se encuentra el Coors Field), el grupo toleteros que incluyó a Castilla, Bichette, Walker, el venezolano Andrés Galarraga, Ellis Burks y Todd Helton, entre otros.

“Estoy muy contento, muy agradecido con ese apoyo, ese amor que esta gente me ha brindado desde que llegué, desde 1993, aquí a esta bella ciudad, a esta gran organización”, reflexionó Castilla. “La gente siempre me brindó todo su apoyo. Aquí tuve mis mejores temporadas, mis mejores años.

“Ahorita ya como parte de la directiva, sigo sintiendo ese cariño incondicional de toda la fanaticada. Y es recíproco. Yo los quiero mucho también, porque dondequiera que voy, la gente me identifica, me pide una foto. Ese cariño, es bien bonito recibirlo, porque sabes que esa gente admiró lo que tú hiciste cuando fuiste jugador de este equipo”.