“Íbamos juego por juego, los muchachos se fajaron, todos nos fajamos, cuerpo técnico, las familias que nos apoyaron, llegamos muy motivados a la Super Ronda, queríamos la (medalla) de oro, lastimosamente no se dio el resultado, caímos, pero fue una buena competencia”, resaltó el mochitense.

“Se siente muy bonito, muy emocionante saber que estuvimos peleando por la de oro, que estuvimos cerca, no se logró el objetivo, pero ganamos la plata, que también es una sensación única, la verdad, no sabría cómo explicarlo”, indicó desde su casa en la capital del estado.

Surgido de la Liga Humaya, mencionó que fue una experiencia muy bonita el portar la casaca de México, en un deporte que tiene poco practicándolo.

“Toda mi vida he jugado beisbol, tengo poco tiempo jugando softbol, me invitaron a los tryouts, me preparé y gracias a Dios se nos dio quedarnos, estuvimos representando a nuestro país y mira, ganamos plata”, expresó Yerena.

“Desde niño siempre soñé con representar a mi país, fue muy lindo y más que debutamos con hit contra Colombia, producimos carrera, fue un sueño desde niño”.

Ahora, continuará preparándose para la siguiente meta, que es estar en la selección nacional U23.

“Vamos a seguir preparándonos, la siguiente meta es la U23, seguir preparándonos, enfocados, seguir en ritmo y esperemos estar en esa selección también”, añadió.