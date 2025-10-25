Vladimir Guerrero Jr., único canadiense de Toronto

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Azulejos de Toronto sólo utilizaron a dos legionarios nacidos en Canadá cuando fueron bicampeones: Rob Ducey en 1992 y su “tocayo Rob Butler en 1993, ambos jardineros reservistas.

Viene a colación porque en la Serie Mundial 2025 tienen fuera de róster al pítcher Jordan Romano (2-4, 8.23) y en plenitud al aporreador y primera base Vladimir Guerrero Jr.

Si, no hay error. El hijo homónimo del dominicano que se encuentra en el Salón de la Fama de Cooperstown, nació en Montreal el 19 de marzo de 1999 y por eso para MLB es canadiense.

Claro que en República Dominicana lo consideran quisqueyano hasta las médula y el robusto júnior no oculta su inclinación hacia el país de su familia.

Los dominicanos, que presumen a más de 900 bigleaguers nativos, pelean por la potestad de los nacidos en Estados Unidos y, en el caso de Guerrero, Canadá.

Contrario a lo que padecen los México americanos que, acá son excluidos sin remordimientos: Adrián González, Sergio Romo, Jorge Cantú, Rod Barajas y varios más de un pasado reciente.

Además de los vigentes Alex Verdugo, Patrick Sandoval, Taijuan Walker, Austin Barnes, Marcelo Mayer, Jarren Durán, etc., si bien arropados en tiempos de Clásico Mundial.

UN día como hoy, en 1980- Fernando Valenzuela ponchó a 14 en 9 innings y los Mayos de Navojoa vencieron, 4x2, a Águilas de Mexicali, en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.

En 1985 - Los Reales de Kansas City se impusieron 2-1 a los Cardenales de San Luis en el sexto juego de la Serie Mundial, gracias en parte a una controvertida decisión del umpire Don Denkinger en la novena entrada.

El árbitro declaró a Jorge Orta quieto en primera base, cuando las repeticiones mostraron que estaba fuera, abriendo las puertas a un ataque que hizo la diferencia.

El 26 de octubre de 2004, en Veracruz, falleció Roberto Ávila (80), primer latino en obtener un campeonato de bateo en Grandes Ligas, en 1954 con los Indios de Cleveland.

Estas son las mañanitas para Steve Rogers (76), Steve Ontiveros (74) y Gil Heredia (60.

-“Haz tu trabajo y no te preocupes por el resultado”.- proverbio hindúe.

ENTRE suspensivos.- Sin la participación de Roberto Osuna y de ningún otro extranjero en ambos equipos, inició ayer la Serie de Japón con una apretada victoria de los Tigres de Hanshin, 2x1, sobre los Halcones de Softbank... Ahí nomás tras lomita, después de tres suspensiones por lluvia, hoy domingo reanuda la final de Taiwán, donde el tamaulipeco Marcelo Martínez es autor de uno de los triunfos de Rakuten Monkeys, que domina la serie 2-1, sobre CTBC Brothers ... Se conoce que los Dodgers no traen mexicanos en su róster de la Serie Mundial. Pero si a dos cronistas en las transmisiones por radio: José Yñiguez y Luis Alfonso “Cochito” Cruz, sustituto de Valenzuela, cuyo número (34) es visible en las mangas de los jerseys de los californianos.