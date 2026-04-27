Voto de confianza de los Cachorros a Javier Assad

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (2-1, 7.58) se mantiene en el equipo grande de los Cachorros de Chicago, no obstante su desastrosa actuación el pasado fin de semana en un relevo de poco más de dos episodios (7h, 6c, 2bb, 2k), contra los Dodgers de Los Ángeles.

Después de todo, el mánager Craig Counsell tiene en sus apuntes la exhibición del tijuanense como abridor el 19 de abril en Nueva York ante los Mets. Tiró pelota de 3 hits y una carrera en cinco innings y dos tercios en los que su control fue perfecto y ponchó a tres.

Assad es por supuesto mucho más que esas dos entradas en una causa perdida de los Cachorros en que mordieron el polvo 12-4, en un atestado Dodger Stadium (53 mil 397) que tampoco escapó de la mercadotecnia con esa marca comercial (UNIQLO) colgada en su marquesina.

EL ex bigleaguer Humberto Castellanos tuvo un desafortunado debut en la LMB con los Diablos Rojos, cediendo cuatro hits y tres carreras limpias, además de dos bases por bolas, en un inning y un tercio en Querétaro.

No lanzaba desde agosto 2025 en que abandonó a los CTBC Brothers de la Liga de Taiwán (10-7, 3.15) y tras su negativa a reportar con Águilas de Mexicali, que lo adquirieron de los Charros de Jalisco a cambio de Isaac Jiménez.

Castellanos, de 28 años, rindió su última temporada en las Mayores en 2024 para los Diamondbacks de Arizona (0-0, 5.23) y en total, en el Big Show dejó guarismos de 5-5, un salvamento y 5.43 en carreras limpias en 40 juegos, 16 en la faceta de abridor.

MIENTRAS terminan su flamante estadio, los Guerreros de Oaxaca agendaron su “tour” estilo Piratas de Campeche 2023. Ellos fueron “locales” y a puerta cerrada el pasado fin de semana en el estadio Domingo Santana de León, Guanajuato y más adelante lo serán en Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

Si no hay contratiempos, los Guerreros estrenarán su parque que tendrá un cupo para 8 mil personas, el viernes 22 de mayo en el inicio de una serie de tres juegos contra los Conspiradores de Querétaro.

Incluyendo las reconstrucciones de los estadios de Villahermosa y Campeche y la remodelación del Kukulcán de Mérida, con el de Oaxaca la Liga Mexicana sigue renovando sus escenarios en un afán por no ser rebasada por la modernidad.

UN día como hoy, en 1977- Los Rieleros de Aguascalientes derrotaron 6x2 a los Cafeteros con una ofensiva de cuatro carreras en el inning 23, en el estadio Beisborama de Córdoba.

En 1980 - Dos jugadores pierden sus jonrones por la lluvia. Reggie Jackson, de los Yanquis, conecta uno de dos carreras en la parte alta del tercer inning contra Jim Palmer, mientras que Ken Singleton, de Baltimore, se vuela la barda en la parte baja del cuarto frente a Mike Griffin. El encuentro se da por terminado con Nueva York arriba 4-1 en el cuarto capítulo.

Mañanitas para Pedro Ramos (91), Pablo Torrealba (77), Jorge Roque (76), Tom Browning (66), David Freese (43) y Anthony Volpe (25). El 28 de abril de 2001, a los 42 años, murió el ex jugador y ex manager, Fernando Villaescusa, en la Jolla, California. Los Leones de Yucatán retiraron su número (15) en 2005 y actualmente es candidato al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

-“La vida no es de nadie, la recibimos en préstamo. Lo único de verdad nuestro será la ausencia”.- José Emilio Pacheco.

OBSERVACIONES: Los Toros de Tijuana (6-2) llegan hoy a Durango (4-5) y se supone que llevando a Justin Turner (.231, 0, 1), quien se fue de 13-3 sin extrabases en sus primeros tres juegos contra los Acereros de Monclova.

Otro ex bigleaguer con despegue lento es el jardinero de los Acereros de Monclova, Luis González (.161, 1, 2), después de que problemas migratorios postergaron su arribo a la Liga Mexicana en casi dos años.

EN seguidillas.- Los Diablos Rojos (5-4) estarán hoy en el Nelson Barrera Romellón-Cruz Azul, para su tercera serie consecutiva en gira. Regresarán a casa el próximo viernes 1 de mayo para recibir a los Guerreros de Oaxaca... Trevor Bauer lanzó un juego sin hit ni carrera de siete innings con Island Long Ducks, en la Liga Independiente del Atlántico... Los Tecolotes de los Dos Laredos dieron de baja al puertorriqueño, Kenny Vargas (.263, 0, 1), quien a los 35 años, parece transitar la curva del natural declive. El pasado invierno también fue separado de los Venados de Mazatlán (.302, 0, 3)... Denuncia de los aficionados de los Saraperos de Saltillo, que han tenido un arranque de “gatos negros” (1-7): El administrador de su cuenta Facebook se va a dormir temprano, dejando inconclusos los reportes de los juegos, a no dudar, decepcionado por las derrotas.