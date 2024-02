La novena sonorense obtuvo su título 17 en la temporada 2023-2024 y para el beisbolista tercera base significó el noveno en su destacada trayectoria deportiva, por lo que afirmó que este nuevo reto en la Serie del Caribe, lo vivirá como si fuera la última.

“Este campeonato lo he disfrutado mucho y esta Serie del Caribe la voy a disfrutar igual porque soy de los jugadores veteranos, el tiempo se me acaba y no sé cuándo pueda vivir un campeonato y una Serie del Caribe nuevamente, voy a jugarla con una entrega total, como si fuera la última temporada”, comentó.

“En el equipo manejamos mucho la palabra humildad, abarca muchas ramas: ante el rival, ante los compañeros, no querer ser el héroe sino solo hacer nuestro trabajo y que las cosas fluyan, de parte del staff, de cómo jugarle al rival; es una gran fórmula para enfrentar este próximo evento porque hay países que no se conocen por ser potencias, pero en un torneo de esa magnitud no hay rival pequeño”, agregó.