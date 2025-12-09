CIUDAD OBREGÓN.- EL tercera base de los Astros de Houston, Isaac Paredes, la hizo de suspenso antes de anunciar en las redes su próxima incorporación a los Naranjeros de Hermosillo.

Lo hizo muy a su estilo, permitiendo una interpretación entre líneas a sus seguidores con un “voy por la 18”, el número que sigue para los Naranjeros en su acumulado de títulos.

Será la novena temporada consecutiva para Paredes en la Liga Mexicana del Pacífico y cuarta al hilo con los campeonísimos del beisbol costeño, después de tres inviernos en las filas de los Yaquis de Ciudad Obregón y en dos de los Venados de Mazatlán.

Ahora falta que Jonathan Aranda y los Yaquis lleguen a un arreglo que traiga de vuelta al tijuanense para su segunda participación en la Liga Arco con etiqueta ligamayorista.

JARED Serna dejó finalmente con la pelota en la mano a los Charros de Jalisco, tras exhibir las herramientas que lo tienen bien posicionado en el sistema de sucursales de los Marlins de Miami.

En 46 juegos, el utility oriundo de Guaymas bateó .318, 5 jonrones, 9 triples—nueva marca en el circuito—, 9 dobles y mandó a la goma a 24, jugando en el campocorto, la segunda base y en los tres jardines.

También destacó por su velocidad sobre los senderos con 10 estafas en 11 intentos, mientras encabezaba ofensivas decisivas. Sin duda, lo extrañarán.

Serna, de 23 años, quedó listo para reportar a los entrenamientos primaverales a finales de febrero, si bien su destino final en 2026 sería la sucursal AAA, Jacksonville, donde consumió algunos turnos en 2024 (.225, 0, 2).

UN día como hoy, en 1975.- Tras dos temporadas de prueba, la Liga Americana adopta de manera definitiva la regla del Bateador Designado, en tanto que la Liga Nacional la vuelve a rechazar.

En 1980- Los Mayos de Navojoa derrotaron a los Yaquis de Ciudad Obregón, 7x6, con victoria para Steve Shirley y salvamento del ligamayorista Fernando Valenzuela.

Estas son las mañanitas para Jaime Jarrín (90), Gilberto Reyes (62) y Adrián Martínez (29).

-“Los hechos que obligan a definirse son los que cuentan”.- Germán Dehesa.

EN seguidillas.- Tras dos años ausente de la LMP, el ex bigleaguer Gerardo Reyes (2-1, 1, 3.24) es uno de los pilares del bullpen de los Charros de Jalisco... A los 32 años, el tamaulipeco sigue tirando duro aunque con tendencia al descontrol, según una relación de 22 chocolates y 14 bases por bolas en 16 innings y dos tercios... El veterano lanzador, Carl Edward Jr., firmó contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York, su octava organización en Grandes Ligas (16-14, 3.56). En 2024-2025 estuvo con los Yaquis de Ciudad Obregón (0-0, 0.39) y en el verano con los Tigres de Quintana Roo (5-2, 3.38)... El japonés nacionalizado brasileño, David Missaki (2-0, 1.50), enderezó el rumbo luego de titubeante inicio en el bullpen de los Naranjeros. Suma 4 “holds” en siete relevos, 9 ponchados y 2 boletos en 8 episodios.