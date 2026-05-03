CIUDAD DE MÉXICO.- El cuarto imparable en cinco turnos de la tarde de Jonathan Aranda, un “texas leaguer” sobre la cabeza del segunda base en el décimo inning, condujo a los Rays de Tampa Bay a un apretado triunfo sobre los Gigantes de San Francisco, 2x1, para consumar una barrida en la serie de tres encuentros.

Fue el primer juego de cuatro hits en la trayectoria de Aranda y su impulsada 28 de la temporada, máxima cifra en la Liga Americana, donde supera por una al cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez.

Con sus cuatro incogibles, todos sencillos, el nativo de Tijuana incrementó su promedio a .252 en la campaña en la que también tiene 7 cuadrangulares y 4 dobles en 33 encuentros.

En la jornada dominical hubo acción para Isaac Paredes (.264, 3, 15), de 4-1, en la victoria de los Astros contra los Medias Rojas en Boston. Jarren Durán (.186, 3, 15), de 5-2, producida y anotada y Marcelo Mayer (.244, 1, 7), de 4-1, por los “Patirrojos”.

No hubo suerte para Randy Arozarena (.272, 2, 12) que se fue de 4-0, mientras los Reales de Kansas City doblegaron a Marineros de Seattle, 4-1, en tanto en la derrota de los Cerveceros de Milwaukee, 3-2, frente a los Nacionales de Washington, el torpedero Joey Ortiz (.181, 0, 8) de 2-0 y una empujada.

Ramón Urías (.158, 2, 5), de 2-0 y salió por un emergente, al caer en casa los Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles, 4 a 1. Y Brandon Valenzuela (.205, 3, 6), falló en un turno en el desafío que los Azulejos de Toronto perdieron, 4-3, con los Mellizos de Minnesota.

LOS Acereros de Monclova informan con pesar y afecto que el cátcher Santiago Chávez (.364, 1, 3) será sometido a una cirugía por rotura de ligamento cruzado y meniscos en la rodilla derecha, lo que lo descarta lo mucho que resta de la campaña en curso.

Chávez se encontraba en su segunda participación en la Liga Mexicana tras más de una década en las menores estadounidenses y parecía enfilado a otra gran cosecha ofensiva como la de su debut (.373, 10, 41), precisamente, lo que le faltó para dar el brinco a Grandes Ligas, conocidas sus habilidades detrás del pentágono.

El nativo de Saltillo, Coahuila, de 30 años, podría estar listo para el ajetreo de la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón (.233, 3, 17), pero eso dependerá de las recomendaciones de los especialistas.

EN AAA: Joey Meneses (.308, 4, 26) impulsó dos carreras en una jornada de 4-2, incluido un doble (3), para los Aviadores de Las Vegas (11) que superaron a los Tacoma Rainiers (7), filial de los Marineros de Seattle.

Jared Serna (235, 2, 9) empalmó su segundo jonrón en una paliza de Jacksonville Jumbo Shrimp (Miami), 12-0, a los Toros de Durham (Tampa Bay), 12-0.

Luis Gastelum echó por la borda un intento de rescate, pero se adjudicó su tercera victoria sin derrota con los Cardenales de Memphis, 11-7, ante los Indios de Indianápolis (Pittsburgh). El sinaloense tiene dos salvados y efectividad de 2.25.

Alan Rangel (5 e, 5h, 1c, 1bb, 6k) y Daniel Duarte (2 e, 0h, 0c, 1bb, 2k) se enfrentaron como abridores con Lehigh Valley (Filis) y Syracuse (Mets), respectivamente. Rangel (2-3, 2.56) sufrió el revés y Duarte (0-0, 2.45) no tuvo decisión.

Y, el utility Alejo López (.125, 0, 1) languidece por las pocas oportunidades en la sucursal de los Marineros, Tacoma Rainiers (Seattle).

UN día como hoy, el domingo 4 de mayo de 1974, el zurdo Alfredo Meza dejó sin hit ni carrera en 9 innings a los Alijadores de Tampico y los Tigres de México se impusieron, 3-0, en el estadio del Seguro Social.

En 1976 – La Legislatura de Illinois declaró hoy el “Día de Rick Monday” para honrar su gesto patriótico del 25 de abril, cuando salvó una bandera estadounidense de ser quemada por dos espectadores en el Dodger Stadium.

-“No hables a menos que puedas mejorar el silencio” .- Jorge Luis Borges.

ENTRE suspensivos.- EL tercer jonrón en la breve trayectoria en el Big Show de Brandon Valenzuela, quien empuña por ambos lados del plato, fue como derecho, contra los Mellizos en Minnesota. Los otros dos los sacó, obvio, empuñando zurdo contra los mismos Gemelos y los Medias Rojas de Boston, en el Roger Centre de Toronto... MLB solo registra otros cuatro “switch hitters” nacidos en México y tres se volaron la barda: Ramiro Peña (9), Alfredo Amézaga (12) y Alejo López (1). Luis Carlos García conectó un sencillo en tres turnos en su debut y despedida con los Orioles de Baltimore en 2022... El guasavense Irving Machuca (0-0, 5.73) está batallando en su debut en la sucursal AA de los Rojos de Cincinnati, luego de un buen invierno con los Cañeros de Los Mochis (1-0, 1.35).