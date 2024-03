El campocorto dominicano Wander Franco fue puesto en licencia administrativa antes del inicio del Día Inaugural de los Rays de Tampa Bay ante los Azulejos de Toronto, anunció MLB el jueves por la mañana.

Esta licencia lo remueve del róster de 40 de los Rays y es efectiva hasta el 1 de junio, según un oficial de MLB. La decisión fue tomada en conjunto entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB.

Los Rays y Franco llegaron a un acuerdo mutuo para enviar al estelar campocorto a la lista restringida el pasado 14 de agosto, cuando MLB y las autoridades de la República Dominicana empezaron a investigar unas denuncias que indicaban que Franco sostenía una relación inapropiada con una menor de edad. El quisqueyano fue puesto bajo licencia administrativa indefinida el 22 de agosto y no jugó con Tampa Bay por el resto del año.

Regresó al róster de 40 de los Rays en un movimiento de rutina al inicio del receso de temporada, pero el torpedero de 23 años no se presentó a los campamentos primaverales y tampoco se esperaba que fuera parte del róster del Día Inaugural.

Franco no ha sido denunciado formalmente y no ha habido ninguna actualización sobre la investigación de MLB. Si no hay nada nuevo al respecto de la situación para el final de la licencia administrativa, las partes volverán a reunirse para decidir si extender el periodo, moverlo a la lista restringida o considerar otras opciones. La licencia administrativa también podría terminar antes, de haber un cambio drástico en el caso de Franco.

El mánager de los Rays, Kevin Cash, se negó a hablar sobre la situación del dominicano en las prácticas del equipo del miércoles, pero dijo lo siguiente: “Estoy seguro de que vienen nuevas noticias”. El club no hizo comentarios oficiales al respecto.

La licencia administrativa no se considera como un castigo. Según la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil negociada entre MLB y la MLBPA, los jugadores en licencia administrativa continúan recibiendo su salario y tiempo de servicio en las Mayores mientras están fuera del róster. El club continuó pagándole a Franco 2 millones de dólares la temporada pasada, como parte de la extensión garantizada de 11 años y 182 millones de dólares que firmó después de la campaña del 2021.

(Con información de MLB)