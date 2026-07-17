Wander Franco no jugará en los Centroamericanos y del Caribe

CIUDAD DE MÉXICO.- En República Dominicana hacían olas para habilitar en los Juegos Centroamericano y del Caribe a su malograda estrella de Grandes Ligas, Wander Franco, quien anda en la calle a pesar de su acreditada culpabilidad por acoso sexual a una menor.

Pero un trámite incompleto lo ha descartado para el evento que empezará el 24 de julio. Aunque podrá jugar sin obstáculos en la próxima edición de la LIDOM y probablemente en la Liga Mexicana en 2027, si los asiáticos no le dan cabida.

Para el Big Show el shortstop que los Rays de Tampa Bay hicieron rico a los 23 abriles quedó vetado a perpetuidad, como algunos que usted conoce y que encontraron refugio en la pelota de nuestro país y en Japón.

EL relevista sinaloense, Irvin Machuca (1-0, 0.00), a quien abruptamente dejaron libre los Rojos de Cincinnati, ganó en su reaparición con los Piratas de Campeche a los Olmecas de Tabasco.

Machuca, de 26 años, estuvo en clase A y AA en 2025 y 2026, en un total de 79 juegos en los que registró 4-9, 8 rescates, efectividad de 5.27 y 83 ponches en 61 innings y un tercio que dejan claro su potencial.

En la Liga Mexicana del Pacífico pertenece a los Cañeros de Los Mochis, con quienes fue un cheque al portador en los ciclos 2024-2025 (3-0, 1.37) y 2025-2026 (1-0, 1.35), limitado por los Rojos, lo cual ya no sería problema para los verdes.

LA directiva de los Toros de Tijuana es omisa con el rendimiento de Justin Turner (.275, 6, 28) no acorde a su fama y que recién regresó de una ausencia de 10 días para atender asuntos personales.

Sus aficionados tampoco le reprochan su bajo perfil en las redes ni en el estadio, probablemente porque el barbado estadounidense se ha convertido en la imagen de la empresa en la que despacha el ex presidente de la LMP, Omar Canizales Soto.

De cualquier modo, Turner es una “bomba de tiempo” que puede explotar cuando más se necesita y eso esperan en la frontera en lo que resta del calendario y, desde luego, en las rondas de vencer o morir que empezarán en menos de un mes.

TRES de tres: Jonathan Aranda (.294, 14, 64), quien pasaba por una racha explosiva cuando llegó la pausa del Juego de Estrellas, se fue ayer de 3-0 al caer los Rays frente a los Medias Rojas de Boston y Jarren Durán (.195, 13, 48) que bateó de 3-1 con tres impulsadas.

Javier Assad (6-1, 4.11) no está contemplado entre los abridores de los Cachorros para la serie del fin de semana en el Wrigley Field ante los Mellizos de Minnesota.

Los Medias Rojas anuncian para hoy ante Tampa Bay al México americano, Patrick Sandoval (0-0, 2.08), para su segunda apertura después de casi dos años en el taller de reparaciones.

LOS Tigres de Quintana Roo fueron barridos y regados a domicilio por los Diablos Rojos, pero su estadio Roberto Ávila lució pletórico en las tres noches en las que normalmente las entradas son flojas en toda la Liga Mexicana.

Promediaron casi 10 mil aficionados y aficionadas en la serie en que solo dieron pelea en el primero que perdieron 3-1, antes de ser blanqueados en el segundo (6-0) y apaleados en el tercero (13-5).

Los tres tropiezos metieron en aprietos a los Tigres que traen en el mando a Héctor Estrada. Siguen flotando en la línea de calificación, pero los Bravos de León les dieron alcance para compartir el quinto lugar. Ambas novenas estarían calificadas a 18 juegos del cierre de hostilidades.

UN día como hoy, en 1989- Se suicidó de un balazo el ex lanzador Donnie Moore tras dispararle a su esposa, de quien estaba separado y que sobrevivió al tiroteo, al igual que una hija de ambos que presenció los hechos.

En una entrevista en 2001, la viuda de Moore reveló que él la maltrataba físicamente cada vez que algo salía mal en su vida, y que esa fue la razón por la que lo dejó. Su ex compañero Don Sutton recordó que Moore era un hombre bastante amable y que jamás habría imaginado que guardara un secreto tan oscuro.

En 1992- Andrés Cruz lanzó sin hit ni carrera en 9 innings y los Leones de Yucatán derrotaron a los Charros de Jalisco, 8x0, en el estadio Kukulcán.

Mañanitas para Rolando Arrojo (58), Torii Hunter (51), Ben Sheets (48), Ramiro Peña (41) y Eugenio Suárez (35).

-“No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece”.- Ana Frank.

ENTRE suspensivos.- Libre de las lesiones, Esteban Quiroz (.333, 10, 49) es uno de los pilares de los Bravos de León que dirige el afamado dominicano, Miguel Tejada... En 2025, en su regreso a la LMB con los Sultanes de Monterrey, Quiroz no la pasó tan mal, según cifras de .294, 9 bambinazos y 45 empujadas... Pero los exigentes “regios” esperaban más de un ex ligamayorista y no tuvieron empacho en enviarlo al elenco del bajío.