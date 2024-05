PHOENIX._ Cuando se habla de los novatos más destacados de la Liga Americana, surgen nombres como Mason Miller, Colton Cowser, Davis Schneider y el venezolano Wilyer Abreu. Pero otra figura a seguir, al menos hasta ahora, es el de Wenceel Pérez, quien viene fungiendo como jardinero (una responsabilidad defensiva prácticamente nueva para él) y parte íntegra de la alineación de los Tigres de Detroit.

El dominicano Pérez está entre los mejores novatos calificados de Grandes Ligas en promedio (líder), porcentaje de embasarse (segundo) y slugging (segundo), llegando al lunes bateando .301/.377/527 (OPS de .904).

“Dándole gracias a Dios, que es quien me ha dado la oportunidad de venir todos los días aquí a jugar el deporte que uno ama y que le gusta desde pequeño”, dijo Pérez al reflexionar sobre su exitoso primer mes y medio en las Mayores con Detroit, organización que lo firmó como agente libre internacional en el 2016, cuando el joven tenía 16 años. “Esto es por lo que uno ha trabajado y cada día que vengo, trato de divertirme lo más posible.

“Yo trato de divertirme, de dar lo mejor de mí. Pelear los turnos, cada pitcheo, cada juego. Venir a hacer las cosas bien, no tratar de hacer mucho, no ponerme mucha presión. Pues salir a jugar, divertirme en el juego. Ese tipo de cosas es lo que me ha ayudado a ser consistente”.

Tras ser principalmente infielder a nivel de liga menor, Pérez ha sido colocado en los jardines de los Tigres por necesidad y, según el mánager de Detroit, A.J. Hinch, se le ve “cada más cómodo” en esa función defensiva. Del lado ofensivo, ha sido colocado con bastante frecuencia como tercer bate de unos felinos que pretenden luchar por la clasificación este año tras varias campañas por debajo.

“Lo primero es que ha sido un bateador bien peligroso y se ha ganado un espacio en el medio de nuestro orden ofensivo, por dos razones”, expresó Hinch. “Una, es bien consistente con sus turnos, y número 2, el colocar a un bateador ambidextro en la alineación crea muchos desafíos en lo que el equipo contrario quiere hacer, sobre todo con su bullpen. Estratégicamente, él ofrece mucho para nosotros”.

Como todo bateador joven, la primera muestra exitosa de un novato va a provocar un informe de los equipos contrarios de cómo atacarlo en el plato, el famoso juego de ajustes. Pérez -- el prospecto número 20 de los Tigres -- aún no ha chocado con esa pared, pero está consciente de que eso viene si él sigue con su sólida producción al bate.

“Creo que a todo el mundo le encanta el reto”, dijo Pérez al tocar el tema. “Éste es un juego de retos, competencia. Cada turno, cada juego, es una competencia. Emocionado por ver la competencia que viene”.

Mientras tanto, el aporte del oriundo de Azua tiene entusiasmado a Detroit, siendo el quisqueyano un producto de su propio sistema de liga menor.