Wetherholt y Fermín impulsan remontada de Cardenales en PNC Park

PITTSBURGH._ JJ Wetherholt ha estado en el PNC Park muchas veces, pero nunca había vivido una noche como la del lunes.

El novato segunda base de los Cardenales conectó un jonrón que encendió un rally de cuatro carreras en el noveno inning, mientras los Pájaros Rojos remontaban para una victoria de 4-2 en el primero de una serie de cuatro juegos. San Luis puso fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas.

Creciendo en Mars, Pensilvania, un suburbio al norte de Pittsburgh, Wetherholt era un gran fanático de los Piratas e idolatraba al jardinero Andrew McCutchen. Incluso hubo una ocasión, cuando era niño, en la que llegó tarde a su propia fiesta en el PNC Park porque el padre de su amigo no podía encontrar estacionamiento cerca del estadio.

Wetherholt jugó a nivel universitario en West Virginia y participó en tres Backyard Brawls contra Pitt, que se disputan anualmente en el PNC Park.

Sin embargo, el escenario fue distinto para Wetherholt la noche del lunes. Marcó su primera vez en Pittsburgh como jugador de Grandes Ligas.

Los Cardenales perdían 2-0 en la novena entrada, pero Pedro Pagés y Wetherholt conectaron jonrones consecutivos ante Dennis Santana para empatar el marcador. Luego, José Fermín pegó un doble productor de dos carreras hacia la esquina del jardín izquierdo que les dio la ventaja.

Cuatro lanzadores de los Piratas se combinaron para mantener a los Cardenales sin corredores en base durante 6.2 innings, antes de que un sencillo dentro del cuadro de dos outs de Alec Burleson ante Evan Sisk en el séptimo inning rompiera el intento de juego perfecto.

Burleson conectó un rodado que el antesalista Nick Gonzales fildeó de revés. Sin embargo, Burleson le ganó el tiro a la inicial.

El abridor Mason Montgomery y Justin Lawrence lanzaron un inning cada uno, y Wilber Dotel trabajó los siguientes cuatro capítulos. Sisk lanzó dos tercios de inning antes de ser relevado por Isaac Mattson tras el hit de Burleson.

Wetherholt se fue de 4-1.

“Es una locura”, dijo Wetherholt, el prospecto número 1 de San Luis, antes del juego. “Es una experiencia un poco curiosa, pero es un honor estar aquí. Jugar contra el equipo al que apoyabas de niño siempre tendrá un lugar especial en tu corazón.

“Para mí, siento que es por la cantidad de juegos que he visto aquí, así que siento que conozco este parque mejor que cualquier otro. Estar aquí de niño y haber jugado aquí un poco en la universidad fue súper especial. El telón de fondo de la ciudad donde creciste, poder jugar en un estadio así, es algo único”.