BRISTOL._ Eli White se convirtió en el primer jugador en conectar dos cuadrangulares en una pista de NASCAR y Hurston Waldrep obtuvo su primera victoria en las Grandes Ligas lanzando en el famoso recinto donde Darrell Waltrip saboreó tanto éxito. Sobra decir que el Speedway Classic creó recuerdos imborrables para los Bravos, que se apoyaron en los aportes de White y Waldrep para conseguir un triunfo por 4-2 sobre los Rojos la tarde del domingo en el Bristol Motor Speedway.

“Siempre ha sido genial ser parte de estas curiosidades interesantes”, dijo White. “Así que sí, esto es súper especial”.

White no habría estado en la alineación si el venezolano Ronald Acuña Jr. no hubiera estado en la lista de lesionados de 10 días con la distensión en la pantorrilla derecha que sufrió el martes. En cuanto a Waldrep, nunca habría venido a Bristol si la lluvia no hubiera obligado a suspender el juego después de sólo cuatro outs la noche del sábado.