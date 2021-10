NUEVA YORK._ La gran falta de consistencia en la ofensiva de los Yanquis de Nueva York fue uno de los mayores temas en una campaña del 2021 que no cumplió con las expectativas, lo que obligó a la organización a no retener al coach de bateo Marcus Thames ni al coach de bateo asistente P.J. Pilittere según informó el portal The Athletic.

El coach de la tercera base Phil Nevin tampoco regresará para la temporada del 2022, luego de que los Bombarderos compartieron con los Reales de Kansas City (22) el liderato de las Mayores en las veces que fueron retirados en jugadas en el plato.

Nueva York no ha anunciado formalmente los cambios en su nómina de coaches ni ha comentado acerca del informe.