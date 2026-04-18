$!Yanquis emboscan a los Reales con un festival de batazos en el Bronx

Urgidos de una victoria tranquila, no podrían haber pedido una mejor. Ben Rice conectó jonrón por tercer juego consecutivo y Cody Bellinger se voló la cerca dos veces para respaldar la sólida labor de Will Warren, en la paliza de los Yanquis 13-4 sobre los Reales de Kansas City la tarde del sábado en el Yankee Stadium.

NUEVA YORK._ Los Yanquis de Nueva York han pasado la mayor parte de su temporada viviendo al límite, liderando las Grandes Ligas en juegos decididos por dos carreras o menos. Eso significa que ha sido una dieta constante de encuentros no aptos para cardíacos, lo que llevó al mánager Aaron Boone a comentar recientemente que “nada es fácil” para su equipo.

El dominicano Amed Rosario, un experto en castigar a los zurdos, también conectó cuadrangular mientras los Yanquis derrotaban a Kansas City por octavo juego consecutivo en temporada regular, una racha que se remonta a principios del 2025.

Warren igualó la marca más alta de su carrera con 11 ponches en siete entradas, consiguiendo seis episodios en blanco antes de que Carter Jensen depositara la bola en las gradas del jardín derecho con un jonrón de dos carreras en el séptimo. El diestro permitió cinco imparables esparcidos y no otorgó bases por bolas.

Los Yanquis han batallado contra abridores zurdos, perdiendo cuatro de seis de esos enfrentamientos antes del sábado. Verán a otro el domingo con Cole Ragans en la loma rival y más la próxima semana en Boston, por lo que es una buena señal que hayan emboscado a Noah Cameron en un racimo de cinco carreras en el tercer inning, con Rosario, Bellinger y Rice bateando de vuelta entera.

J.C. Escarrá contribuyó un doble productor en el cuarto y añadió un triple de dos carreras en el séptimo. Los 14 juegos de los Yanquis decididos por dos carreras o menos son la mayor cantidad en las Mayores, incluyendo tres victorias esta semana que llegaron en su último turno al bate.

(Con información de MLB)