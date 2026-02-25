$!Yanquis honrarán a CC Sabathia con retiro de número y ceremonia el 26 de septiembre

TAMPA._ La química cambió de inmediato cuando CC Sabathia entró por primera vez al clubhouse de los Yanquis en el 2009. Cumpliendo con su reputación como un as dominante, también demostró ser un compañero excepcional, iniciando un recorrido que concluyó con el 27mo campeonato de Serie Mundial de la franquicia.
Ahora Sabathia tendrá un lugar permanente en el Monument Park del Yankee Stadium.
Los Yanquis anunciaron el miércoles que el No. 52 de Sabathia será retirado, con una placa en su honor que será dedicada antes del juego del 26 de septiembre del club contra los Orioles.
Exaltado en el 2025 al Salón Nacional de la Fama del Beisbol, Sabathia será el 24to jugador o manager de los Yanquis en tener su número retirado. Es el primero desde Paul O’Neill (No. 21) el 21 de agosto del 2022.
Sabathia se une a otros cuatro integrantes del más reciente equipo campeón de Serie Mundial de los Bombarderos cuyos números han sido retirados: Derek Jeter (2), Andy Pettitte (46), Jorge Posada (20) y Mariano Rivera (42).
“Creo que todos sentimos la presión del nuevo estadio y todas las diferentes contrataciones, la química del clubhouse y todo ese tipo de cosas”, dijo Sabathia. “La sentimos, pero ese equipo era tan bueno y estábamos tan unidos. Esa fue una de nuestras fuerzas impulsoras, para ser honesto”.
El No. 52 de Sabathia es el 23er número retirado por los Yanquis, ya que el No. 8 fue retirado para los receptores Bill Dickey y Yogi Berra el 22 de julio de 1972.
Sabathia firmó un contrato de siete años y 161 millones de dólares antes de la temporada del 2009, un acuerdo que representó el más grande otorgado a un lanzador agente libre en ese momento.
Sabathia tuvo marca de 19-8 con efectividad de 3.37 en 34 aperturas para los Yanquis esa temporada. El equipo tuvo foja de 4-1 en sus cinco aperturas de postemporada, mientras Sabathia fue nombrado JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con récord de 2-0 y efectividad de 1.13 en la victoria en seis juegos sobre los Angelinos.
Pero su impacto fue más allá del terreno. Esos Yanquis contaban con mucha presencia veterana, pero necesitaban a alguien que los conectara y ayudara a que encajaran. Esa responsabilidad recayó en Sabathia, quien unió al equipo, incluso organizando parrilladas y viajes grupales a partidos de la NBA.
“Cuando tienes a un jugador de su estatura mostrando ese tipo de desprendimiento, tiende a manifestarse en cada rincón del clubhouse”, dijo el gerente general de los Yankees, Brian Cashman. “CC fue un factor diferenciador para esta organización de muchas maneras”.
Sabathia continuó sobresaliendo entre el 2010 y el 2012, siendo convocado a tres Juegos de Estrellas de manera consecutiva. Luego atravesó dificultades y problemas de lesiones que incluyeron una cirugía en la rodilla derecha que puso fin a su temporada en julio del 2014.
La velocidad de Sabathia disminuyó al avanzar hacia mediados y finales de sus 30 años, lo que lo llevó a reunirse con Pettitte, quien también necesitó reinventarse al final de su carrera para apoyarse en un cutter y priorizar el control.
El resurgido Sabathia registró marca de 14-5 y efectividad de 3.69 en el 2017 con un equipo de los Yankees que terminó a un triunfo de la Serie Mundial.
“El mayor diferenciador de CC era su mentalidad. Era tenaz”, dijo Pettitte. “Tenía ese enfoque de bulldog hasta el punto de que a veces descuidaba su propio bienestar, y quería tomar la bola en cada oportunidad posible. Era un verdadero guerrero en la lomita, y ese tipo de carácter es muy raro”.
En un ejemplo frecuentemente citado del carácter competitivo y la lealtad de Sabathia como compañero, fue expulsado en su última apertura de la temporada del 2018 por golpear a Jesús Sucre de los Rays, en respuesta a que previamente le habían lanzado cerca a Austin Romine de los Yankees en ese mismo juego.
Expulsado a seis outs de obtener un bono de 500 mil dólares, Sabathia no ocultó su intención y dijo: “Para mí, se trataba más de cuidar a mis muchachos”. Los Yankees pagaron su bono de todas formas de manera discreta.
En 11 temporadas con el uniforme a rayas, Sabathia tuvo marca de 134-88 con efectividad de 3.81 y mil 700 ponches en 307 juegos, 306 como abridor. En la historia de la franquicia, ocupa el cuarto lugar en ponches, séptimo en aperturas, décimo en victorias y undécimo en innings lanzados.
“Lo que más significa para mí es escuchar a mis compañeros hablar de cuánto les encantaba jugar detrás de mí, cuánto me encantaba competir y cuánto les gustaba ser mis compañeros”, dijo Sabathia.
“Los números son los números. Sales y haces todo lo que puedes, y los resultados son los resultados, pero se trata de cómo tratas a las personas. Se trata de cómo manejas tus asuntos. Espero haberlo hecho de la manera correcta”.
(Con información de MLB)