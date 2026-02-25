$!Yanquis honrarán a CC Sabathia con retiro de número y ceremonia el 26 de septiembre

TAMPA._ La química cambió de inmediato cuando CC Sabathia entró por primera vez al clubhouse de los Yanquis en el 2009. Cumpliendo con su reputación como un as dominante, también demostró ser un compañero excepcional, iniciando un recorrido que concluyó con el 27mo campeonato de Serie Mundial de la franquicia. Ahora Sabathia tendrá un lugar permanente en el Monument Park del Yankee Stadium. Los Yanquis anunciaron el miércoles que el No. 52 de Sabathia será retirado, con una placa en su honor que será dedicada antes del juego del 26 de septiembre del club contra los Orioles.

Exaltado en el 2025 al Salón Nacional de la Fama del Beisbol, Sabathia será el 24to jugador o manager de los Yanquis en tener su número retirado. Es el primero desde Paul O’Neill (No. 21) el 21 de agosto del 2022. Sabathia se une a otros cuatro integrantes del más reciente equipo campeón de Serie Mundial de los Bombarderos cuyos números han sido retirados: Derek Jeter (2), Andy Pettitte (46), Jorge Posada (20) y Mariano Rivera (42). “Creo que todos sentimos la presión del nuevo estadio y todas las diferentes contrataciones, la química del clubhouse y todo ese tipo de cosas”, dijo Sabathia. “La sentimos, pero ese equipo era tan bueno y estábamos tan unidos. Esa fue una de nuestras fuerzas impulsoras, para ser honesto”. El No. 52 de Sabathia es el 23er número retirado por los Yanquis, ya que el No. 8 fue retirado para los receptores Bill Dickey y Yogi Berra el 22 de julio de 1972.

Sabathia firmó un contrato de siete años y 161 millones de dólares antes de la temporada del 2009, un acuerdo que representó el más grande otorgado a un lanzador agente libre en ese momento. Sabathia tuvo marca de 19-8 con efectividad de 3.37 en 34 aperturas para los Yanquis esa temporada. El equipo tuvo foja de 4-1 en sus cinco aperturas de postemporada, mientras Sabathia fue nombrado JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con récord de 2-0 y efectividad de 1.13 en la victoria en seis juegos sobre los Angelinos. Pero su impacto fue más allá del terreno. Esos Yanquis contaban con mucha presencia veterana, pero necesitaban a alguien que los conectara y ayudara a que encajaran. Esa responsabilidad recayó en Sabathia, quien unió al equipo, incluso organizando parrilladas y viajes grupales a partidos de la NBA. “Cuando tienes a un jugador de su estatura mostrando ese tipo de desprendimiento, tiende a manifestarse en cada rincón del clubhouse”, dijo el gerente general de los Yankees, Brian Cashman. “CC fue un factor diferenciador para esta organización de muchas maneras”.