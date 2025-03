TAMPA, Florida._ La tarde de diciembre en la que Max Fried se puso el clásico uniforme a rayas por primera vez, el zurdo habló sobre su ilusión de formar pareja con Gerrit Cole en la cima de la rotación de los Yanquis, diciendo que estaría “emocionado de sentarse a ver cada una de sus aperturas”.

Esa oportunidad no llegará al menos en un año, ya que Cole se someterá el martes en Los Ángeles a una cirugía Tommy John que pondrá fin a su temporada 2025 antes de comenzar. La ausencia de Cole aumentará el foco sobre Fried en su primera campaña con los Yanquis, incluyendo una posible asignación para lanzar el Día Inaugural el 27 de marzo contra los Cerveceros.

“Con Gerrit, realmente lo siento por él. Es una lástima”, dijo Fried. “Es un competidor y quiere estar ahí fuera. Definitivamente no tomó esta decisión a la ligera. Estaba muy emocionado de poder compartir un dugout y poder jugar con él. Eso se retrasará un poco”.

Con Cole fuera de juego y el reinante Novato del Año de la Liga Americana, el dominicano Luis Gil, también fuera probablemente tres meses con una distensión en el dorsal derecho, Fried encabeza una rotación que proyecta incluir a Carlos Rodón, Marcus Stroman y Clarke Schmidt.

Will Warren, el venezolano Carlos Carrasco y Allan Winans están entre los candidatos internos para el quinto puesto. Fried, quien dijo que conoció a Cole durante una visita de reclutamiento en UCLA, dijo que no siente presión adicional para replicar el desempeño pasado del derecho.

“Al final del día, nadie es Gerrit Cole, ¿verdad?”, siguió Fried. “Tengo que tomar la pelota cada vez que me toca. No importa si él estaba en el montículo o no. Siendo realistas, se trata simplemente de hacer mi trabajo. Se trata de salir y asegurarme de que, cuando tome la pelota, tengamos una muy buena oportunidad de ganar ese día”.

La lesión de Cole subraya la importancia de la adición de Fried por parte de los Yankees, quien acordó un contrato de ocho años y 218 millones de dólares como la pieza más significativa de un cambio organizacional poco después de que el dominicano Juan Soto optara por firmar con los Mets.

Fried, de 31 años, tiene un récord de por vida de 73-36 con una efectividad de 3.07 en 168 juegos (151 aperturas) en ocho temporadas con los Bravos. Dos veces finalista entre los cinco primeros en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional, Fried ocupa el tercer lugar en las Grandes Ligas en jonrones permitidos por nueve entradas (0.8), quinto en efectividad, slugging de los oponentes (.352) y porcentaje de rollings (54.6 por ciento) durante ese lapso.

“Para mí, tengo que ser Max Fried”, resumió. “No puedo tratar de llenar los zapatos de nadie más. He lanzado con muchos compañeros de equipo realmente geniales y cosas así. Tengo que saber qué me hace tener éxito y no tratar de ser alguien que no soy”.

Fried ha hecho una apertura en la Liga de la Toronja para los Yankees hasta ahora, el 3 de marzo contra los Piratas. Su próxima salida programada está fijada para el jueves contra los Tigres en Lakeland, Florida.

Aunque Fried dijo que no se le ha dicho formalmente que espere la designación del Día Inaugural, dijo que recibir ese honor sería “genial”.

“La forma en que trato de verlo es que es una, con suerte, de 33 aperturas”, dijo Fried. “Obviamente, es agradable tener un buen comienzo y con el pie derecho. Pero es una de 33, y si vamos a donde queremos ir, con suerte habrá más que eso”.