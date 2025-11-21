$!Yaquis acaricia liderato general al blanquear a Venados

MAZATLÁN._ Alfredo Hurtado y Miguel Guzmán produjeron dos carreras cada y apoyaron su pitcheo al no admitir carrera, en el triunfo de Yaquis de Ciudad Obregón 5-0 ante Venados de Mazatlán, al iniciar la última de serie de la primera vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. El resultado encamina a los sonorenses a sumar los 10 puntos, máxima cifra de la primera mitad del calendario.

La Tribu no esperó mucho en la noche para adelantarse al abrir el juego ante el debutante como inicialista Adrián Ramírez. El bajacaliforniano de los Rojos empezó el capítulo con pasaporte a Víctor Mendoza, Miguel Guzmán vino a sacrificarse y la primera de la noche cayó con sencillo al derecho de Alfredo Hurtado. Los sonorenses se pusieron 2-0 en la tercera ya ante el relevo de casa, Juan Pablo Téllez.







Con corredores en las esquinas y un tercio, Miguel Guzmán sorprendió con el toque suicida, rodado que salió de frente a Ramiro Peña que no pudo poner fuera en home a Roberto Valenzuela, embasado con hit. La visita agregó una más en la cuarta con rola a la inicial de Sebastián Elizalde, ya ante los pitcheos de Demetrio Gutiérrez, que mandó a tierra prometida al panameño Allen Córdoba. La artillería de casa estuvo silenciada durante gran parte del juego, dejando corredores en posición de anotar hasta el quinto inning.







En ese episodio, Misael Germán ancló hasta tercera y Alonso Gaitán en la inicial con imparables, pero el relevo de Jesús Chávez se comportó abanicando consecutivamente a Christopher Escárrega y Brayan Quintero. Ciudad Obregón aseguró el triunfo en la novena al fabricar un par de carreras más contra Daniel Flores. Guzmán puso la pizarra 4-0 con elevado de sacrificio al izquierdo y Alfredo Hurtado se trajo la segunda con incogible.





