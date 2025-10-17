Yaquis, blanqueados por Cañeros

CIUDAD OBREGÓN, Sonora._ Una noche llena de emoción, tradición y orgullo se vivió en el Estadio Yaquis durante el juego inaugural en casa de la Temporada 2025-2026 de la Mexicana del Pacífico, donde la afición cajemense se dio cita para celebrar el regreso del beisbol a Ciudad Obregón.

Sin embargo, los Yaquis cayeron por blaqueada de 6-0 ante Cañeros de Los Mochis.

El histórico exjugador de Grandes Ligas, Karim García, fue el invitado de honor encargado de lanzar la primera bola ceremonial, gesto que fue ovacionado por miles de aficionados que reconocieron su legado en el diamante y su trayectoria dentro del beisbol mexicano.

El ambiente de fiesta continuó con la presentación musical de Joel Elizalde, quien amenizó la velada interpretando sus más grandes éxitos, haciendo vibrar a los presentes con un espectáculo lleno de energía, música y emoción que finalizó con un show de fuegos pirotecnicos.

En lo deportivo Yaquis cayó con pizarra de 6-0 ante Cañeros de Los Mochis donde el pitcher perdedor fue el cubano Vladimir Gutiérrez y el que se llevó la victoria fue Omar Araujo.

Los juegos ante Venados

La rotacion de Yaquis para la serie en casa ante Venados de Mazatlán este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 será el cubano Ariel Miranda en primer lugar, seguido por Felipe González y el último de la serie será para Orlando Lara.