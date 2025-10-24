$!Yaquis cortan racha y vencen 5-1 a Tucson con sólida actuación de Felipe González

CIUDAD OBREGÓN._ Los Yaquis de Ciudad Obregón lograron la noche de este viernes una importante victoria por pizarra de 5-1 ante Tucson Baseball, cortando así una racha de dos derrotas consecutivas que se trajeron desde la capital del estado de Sonora.

La victoria de los Yaquis comenzó a gestarse desde la misma primera entrada alta, cuando timbraron en par de ocasiones para tomar ventaja tempranera. Tucson respondió con una carrera en la parte baja del tercer episodio.

Así continuó el duelo hasta el séptimo rollo, donde Obregón volvió a pisar la registradora en par de ocasiones, y una más en la octava entrada alta para sellar el triunfo.

El equipo yaqui conectó 12 imparables durante el encuentro, clave fundamental para asegurar la victoria.