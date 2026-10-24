$!Yaquis frena el intento de remontada de Cañeros y amarra su segunda serie de la temporada

Con este resultado, la escuadra local aseguró el compromiso de tres juegos en el Estadio Yaquis.

CIUDAD OBREGÓN._ En un encuentro lleno de batazos e intensidad, los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 7-6 a los Cañeros de Los Mochis en el segundo juego de la tercera serie de la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) .

Los Cañeros pegaron primero en la misma parte alta de la primera entrada con un ataque de tres anotaciones respaldado por un cuadrangular de Eric Filia entre los jardines izquierdo y central, llevándose por delante a Isaac Rodríguez y Yurisbel Gracial.

No obstante, Ciudad Obregón reaccionó de inmediato con un jonrón solitario de José Cardona en la baja del primer inning e igualó las acciones en el segundo episodio con un batazo oportuno de Kevin Villavicencio.

Un rally de tres carreras en el tercer capítulo, impulsado por Sebastián Elizalde, Luis Urías y un fly de sacrificio de Jorge Alfaro, inclinó la balanza a favor de la tribu.

Yaquis amplió la ventaja hasta 7-3 con hit remolcador de Villavicencio en el quinto tramo y un triple de Allen Córdoba en el séptimo.

Aunque los verdes apretaron la pizarra en la octava con imparables de Randy Romero, Rodolfo Amador y Yurisbel Gracial, y anotaron una más en la novena a batazo de Mallex Smith, el pitcheo sonorense contuvo el empate para sellar el 7-6 definitivo.