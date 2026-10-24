$!Yaquis frena el intento de remontada de Cañeros y amarra su segunda serie de la temporada

CIUDAD OBREGÓN._ En un encuentro lleno de batazos e intensidad, los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 7-6 a los Cañeros de Los Mochis en el segundo juego de la tercera serie de la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).
Con este resultado, la escuadra local aseguró el compromiso de tres juegos en el Estadio Yaquis.
Los Cañeros pegaron primero en la misma parte alta de la primera entrada con un ataque de tres anotaciones respaldado por un cuadrangular de Eric Filia entre los jardines izquierdo y central, llevándose por delante a Isaac Rodríguez y Yurisbel Gracial.
No obstante, Ciudad Obregón reaccionó de inmediato con un jonrón solitario de José Cardona en la baja del primer inning e igualó las acciones en el segundo episodio con un batazo oportuno de Kevin Villavicencio.
Un rally de tres carreras en el tercer capítulo, impulsado por Sebastián Elizalde, Luis Urías y un fly de sacrificio de Jorge Alfaro, inclinó la balanza a favor de la tribu.
Yaquis amplió la ventaja hasta 7-3 con hit remolcador de Villavicencio en el quinto tramo y un triple de Allen Córdoba en el séptimo.
Aunque los verdes apretaron la pizarra en la octava con imparables de Randy Romero, Rodolfo Amador y Yurisbel Gracial, y anotaron una más en la novena a batazo de Mallex Smith, el pitcheo sonorense contuvo el empate para sellar el 7-6 definitivo.