$!Yaquis resuelven en la octava y aseguran la serie ante Cañeros en Obregón

La primera anotación llegó en la apertura del segundo episodio; Rodolfo Amador inició la tanda con imparable y después de un out Josh Rehwaldt bateó doblete al izquierdo para impulsarlo.

CIUDAD OBREGÓN._ Con un batazo oportuno en la octava entrada los Yaquis vencieron 3 carreras por 1 a los Cañeros de Los Mochis amarrando así la serie en Obregón.

No hubo novedad hasta el cierre de la quinta entrada; con dos outs, Miguel Guzmán en tercera y Allen Córdoba en primera este último buscó robar la segunda y en jugada de tira y tira fue que Guzmán aprovechó para irse al home.

El juego se definió para los locales en el octavo inning; con bases llenas y un out Sebastián Elizalde bateó sencillo al derecho remolcando a Kevin Villavicencio y Allen Córdoba.

Este jueves Cañeros enviará a lanzar a Miguel Vázquez y Yaquis ha programado a Felipe González. El juego que inicia a las 7:10pm podrá verse en vivo por la señal de Mega y a través del canal de YouTube de Liga ARCO, pagando solo $150 al mes y también puede escucharse en el 90.9 de FM La Mejor Los Mochis.

Pitcheo

Por Yaquis abrió Ariel Miranda y lanzó 5 entradas en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 5 hits, dio 1 base y ponchó a 2. Le siguieron Cristian Alvarado, el ganador Brandon Brennan, Devin Sweet y salvó Efraín Contreras.

Por Cañeros inició Yoanner Negrín y dejó el juego tras 4 entradas y dos tercios en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 5 hits, dio 1 base por bolas y ponchó a 3. Le siguieron Vicente Valenzuela, el derrotado Lupe Chávez, Colten Davis, Danis Correa y Manuel Urías.