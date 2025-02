Los Angelinos de Los Ángeles agregarán un bate veterano a su alineación tras acordar un contrato de un año y 5 millones de dólares con el cubano Yoán Moncada, según le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com la noche del jueves. El club no ha confirmado el movimiento, que fue reportado en primer lugar por el experto de MLB Network Jon Heyman.

Moncada viene de pasar nueve temporadas con los Medias Blancas, periodo en el que no logró cumplir del todo con las altísimas expectativas que lo acompañaron cuando llegó a Chicago en diciembre de 2016. En ese entonces, con 21 años, Moncada fue adquirido por los Medias Blancas desde Boston como parte de un canje de cinco jugadores que envió al as zurdo Chris Sale a los Medias Rojas.

Moncada comenzó el 2016 como el prospecto número 7 en la clasificación de MLB Pipeline y, para el inicio de su primer año con los Medias Blancas, ya era el número 2. Algunos lo consideraban una versión más rápida del dominicano Robinson Canó. Sin embargo, cuando alcanzó la agencia libre en esta temporada muerta, Moncada había acumulado un promedio de bateo de .254, un porcentaje de embasarse de .331, solo una campaña con al menos 20 jonrones y ninguna con más de 12 bases robadas en Chicago.

Su mejor campaña fue la del 2019, cuando dejó una línea ofensiva de .315/.367/.548 con 25 cuadrangulares en 559 visitas al plato. No obstante, su potencial ofensivo se ha visto limitado por los ponches. Su tasa vitalicia de ponches es del 29.2 por ciento, y en 2017, 2018 y 2020 tuvo una tasa superior al 30 por ciento.

El infielder de 29 años ha lidiado con lesiones en los últimos años y se ha perdido al menos 58 juegos en cada una de las últimas tres temporadas. En el 2024, una distensión del aductor izquierdo sufrida el 9 de abril limitó a Moncada a solo 12 juegos.

“[Las lesiones] definitivamente me afectaron y afectaron mi capacidad de mostrar todo lo que podía hacer”, dijo Moncada en septiembre. “Pero creo que lo he demostrado cuando he estado saludable. No diría que ha sido malo. He tenido una buena carrera aquí. Pudo haber sido mejor, por supuesto”.

Defensivamente, Moncada inició su carrera como intermedista, pero en 2019 fue trasladado a la antesala y desde entonces ha sido un defensor aceptable. Ha acumulado 11 Outs por Encima del Promedio en las últimas seis temporadas, aunque su total de OAA es de -1 desde el comienzo de 2023.

(Con información de MLB)