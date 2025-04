PITTSBURGH._ Cuando el venezolano Yohel Pozo finalmente cumplió su deseo en lo que él alegremente llamó “un segundo debut” en las Grandes Ligas, nunca hubo duda de que su esposa, Paola, y sus dos hijos viajarían apresuradamente con él a Pittsburgh.

Después de todo, la familia Pozo ha permanecido junta en las buenas y en las malas mientras Yohel ha perseguido sus sueños en el beisbol. Incluso ahora, siguen al receptor en cada gira, sin importar dónde esté jugando. Estuvieron juntos de nuevo en una fría noche de lunes para la segunda oportunidad de Pozo en las Mayores, tal como estuvieron juntos allá por el 2020 cuando, impactantemente, se encontraron sin hogar y viviendo en el coche familiar.

El lunes ciertamente presentó tiempos más felices, ya que la familia voló la mayor parte de la mañana desde Memphis, Tennessee, y no llegó a Pittsburgh hasta una hora antes de que el autobús del equipo partiera hacia el PNC Park. A pesar de que los Cardenales perdieron 8-4 ante los Piratas, Pozo conectó un cuadrangular en su debut con San Luis, y puso out a un corredor intentando robar segunda mientras jugaba frente a aproximadamente 15 miembros de su familia radicados en la ciudad de Harrisburg.

“Se siente bien en la parte individual, pero no importa demasiado porque intentábamos ganar”, comentó Pozo, quien disputó un partido de Grandes Ligas por primera vez desde el 2021 cuando estaba con los Rangers. “Estoy feliz por conectar el jonrón, pero preferiría ganar el juego”.

Pozo, oriundo de Maracaibo y de 27 años, fue ascendido para reemplazar al receptor panameño Iván Herrera, a quien se le diagnosticó una conmoción ósea en la rodilla izquierda que se espera lo margine por cuatro semanas. Habiendo sobresalido como bateador en prácticamente todos los niveles en los que ha jugado durante su carrera, Pozo demostró habilidad para castigar el pitcheo de Grandes Ligas, tal como lo hizo durante un corto período con los Cardenales al final de la pretemporada.

Ese tiempo incluyó sesiones de bullpen con el zurdo Matthew Liberatore, quien se estabilizó después de una segunda entrada de tres carreras. Pozo recibe parte del crédito por esa recuperación durante el juego, dijo Liberatore.

“Él puede batear”, comentó Liberatore sobre Pozo, cuyo cuadrangular en la sexta entrada acercó a los Cardenales 4-2. “Estuvo súper abierto a lo que yo quisiera hacer, y tenía una gran energía (detrás del plato)”.

“Vino a mí después de la segunda entrada y dijo: ‘Oye, vamos a bajarles el ritmo un poco’, y empezamos a lanzar hacia atrás (pitcheo invertido). Nos apegamos a ese plan y funcionó”.

Pozo tuvo que esforzarse para sacar a su familia de una situación difícil en el 2020 cuando su hijo Paul, entonces un bebé, sufrió un derrame cerebral con sólo unos meses de edad. Eso sucedió justo cuando la pandemia de Covid-19 paralizó los deportes y canceló la temporada de las ligas menores. Eso significó que Pozo se quedó sin trabajo y sin seguro en un momento en que su hijo necesitaba múltiples citas a la semana para visitar al pediatra y al neurólogo. Esas tensiones no solo agotaron las finanzas de la familia, sino que a menudo los dejaron pasando hambre y viviendo en un Hyundai Sonata.

“No teníamos hogar en el 2020 cuando mi hijo estaba en el hospital, así que eso me dio el (impulso) para nunca desanimarme en el beisbol”, comentó antes del encuentro del lunes. “Así que todo el tiempo que he estado en las Ligas Menores, simplemente he estado trabajando para poner buenos números para poder tener un trabajo y seguro para cuidar a mi hijo y a mi familia”.

Al pasar su bate por la zona y conectar un splitter para un jonrón de 380 pies — un batazo que Statcast proyectó sería cuadrangular en los 30 estadios de MLB — Pozo levantó sus dedos índice y meñique hacia el aire en dirección a su familia sentada unas filas detrás del dugout de los Cardenales. La familia está allí en cada juego — en casa y fuera — y no sólo para apoyarlo como jugador. Una gran parte de su razonamiento es que quiere estar cerca si Paul enfrenta desafíos de salud como niño de 5 años con necesidades especiales.

El lunes, la familia Pozo estaba muy lejos del estacionamiento de Walmart en Orlando, Florida, donde se vieron obligados a dormir en el coche y a racionar la comida. En lugar de conducir para servicios de entrega de comida, estaba conectando batazos al más alto nivel del deporte. En las buenas y en las malas, su familia ha permanecido unida, y él no lo hubiera querido de otra manera el lunes.

“La razón por la que llevo a mi familia conmigo en cada gira es por (Paul)”, dijo Pozo. “Prefiero que, si él tiene un episodio, yo pueda correr a la sala de emergencias y estar con él”.

“Tan pronto como conecté el jonrón, supe dónde estaban sentados y les hice una seña. Fue un gran momento”.