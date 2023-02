WEST PALM, BEACH._ El cañonero cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, no podrá realizar prácticas de bateo durante los primeros días de los entrenamientos, al lidiar con molestias en la mano izquierda, un problema que fue recurrente el año pasado. Álvarez dijo el martes que la lesión empeoró en el receso de temporada y que necesitará algunos días antes de poder enfrentar a lanzadores.

“Llegué y hablé con el equipo”, dijo. “Será algo a monitorear. Sentí un poco de molestia, pero es algo en lo que trabajaremos. Me voy a tomar el próximo par de días como hice en el invierno para prepararme, pero no será algo que me moleste durante la campaña”.