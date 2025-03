PEORIA._ El derecho de los Padres de San Diego, Yu Darvish, se perderá el inicio de la campaña debido a una inflamación en el codo de lanzar, noticia que se esperaba en gran medida desde que la actividad de Darvish fue detenida después de su presentación del 13 de marzo y fue confirmada por el manager Mike Shildt el viernes.

Darvish ha soltado el brazo dos veces desde esa apertura, pero los Padres han decidido continuar su programa de lanzamientos con la vista puesta en el panorama general. Shildt no ofreció un cronograma para el regreso de Darvish, pero señaló: “Nos sentimos bastante cómodos de que un poco de descanso ayudará a acelerar la respuesta”.

La ausencia de Darvish al inicio de la campaña no es lo ideal. Pero no es del todo inesperado que se pierda tiempo esta temporada. Darvish cumplirá 39 años este verano, y los Padres no se hacían ilusiones de que haría cada apertura programada.

“Los planes mejor trazados... no siempre van en línea recta”, dijo Shildt. “Yu ha tenido un pequeño revés, y evaluaremos a medida que avance”.

Desde que firmó su extensión de seis años antes de la campaña del 2023, Darvish ha promediado 20 aperturas por temporada. Los Padres no lo dirían públicamente, pero eso ha sido más o menos lo que habrían estado esperando de Darvish este año también.

Su temporada del 2023 se vio truncada debido a un espolón óseo en su codo derecho. Su campaña del 2024 vino con problemas de espalda, cuello y codo, y también se perdió un par de meses mientras estaba en la lista restringida atendiendo un asunto personal.

A pesar de todo eso, Darvish estuvo en su mejor momento para los Padres cuando más lo necesitaban. Estuvo fuerte en el último tramo, luego brillante contra los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Si perderse algunas aperturas al inicio de la campaña es el precio que los Padres tienen que pagar para conseguir un Darvish dominante en septiembre y octubre, lo pagarán gustosamente.

(Con información de MLB)