SCOTTSDALE._ Tener una dupla como Zac Gallen y Corbin Burnes en la cima de la rotación es el sueño de cualquier mánager.

Sin embargo, decidir cuál de los dos abriría en el Día Inaugural resultó ser una pesadilla para Torey Lovullo.

El timonel de los Diamondbacks confesó haber pasado muchas noches sin dormir. Se atormentó con la decisión. Tardó más de lo que cualquiera hubiera querido, incluida, según él, Major League Baseball, que anunció a los demás abridores del Día Inaugural a principios de la semana.

Mientras el tiempo avanzaba, Lovullo envió un mensaje de texto a 32 personas dentro de la organización para pedir su opinión y, según comentó, las respuestas estuvieron divididas exactamente en 16 y 16.

Finalmente, el miércoles tomó una decisión y le informó a Gallen que sería el abridor del Día Inaugural contra los Cachorros el 27 de marzo, marcando su tercera apertura consecutiva en un Día Inaugural con los Diamondbacks. Por su parte, Burnes estaría programado para abrir el segundo juego de la temporada, aunque Lovullo no quiso hacerlo oficial aún.

Lovullo tomó en cuenta múltiples factores, pero lo que más pesó fue su historia con Gallen, quien será agente libre al final de la temporada. Desde que llegó en la Fecha Límite de Cambios de 2019, Gallen ha sido el as de los Diamondbacks.

Durante ese tiempo, Gallen y Lovullo han experimentado lo peor —110 derrotas en 2021— y casi lo mejor —un banderín de la Liga Nacional y un viaje a la Serie Mundial en 2023.

“Sí, creo que analicé todo hasta el más mínimo detalle, y diría que [la historia] fue la principal diferencia entre los dos”, explicó Lovullo. “Ambos son lanzadores de élite, ambos son compañeros de equipo increíbles y, en ambos casos, creo que habrían aceptado la decisión, ya fuera a su favor o en contra. Pero al final del día, Zac ha estado aquí por mucho tiempo. Tengo un vínculo muy fuerte con él. Ha visto momentos oscuros aquí, ha salido adelante y lo he conocido por mucho tiempo. He confiado en él de una manera diferente”.

Burnes firmó un contrato de seis años y 210 millones de dólares en la temporada baja y seguramente tendrá su cuota de aperturas en el Día Inaugural durante la vigencia de su contrato. Pero esta vez, Lovullo optó por Gallen.

“Zac es muy humilde y reservado”, elogió Lovullo. “Yo llego a ver un lado de él que ustedes no ven, pero me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: ‘Gracias. Eso significa mucho para mí, y voy a salir ahí y darlo todo por ti’. Esos son los recuerdos que llevaré conmigo”.

Lovullo informó su decisión a ambos lanzadores el miércoles y mencionó que Burnes tomó la noticia con tranquilidad.

“Creo que lo entendió”, aseguró Lovullo. “Y me dijo: ‘Mira, tú eres el manager y voy a apoyar cualquier decisión que tomes. No importa dónde lance, voy a ganar juegos para ti porque sueño con ganar la Serie Mundial’. Así que realmente respeté y aprecié su respuesta. Vino de un lugar genuino y honesto”.

(Con información de MLB)