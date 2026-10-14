$!¡Absolute cinema! Real Madrid firma épica remontada y vence 3-4 a la Roma en la Champions League

El Real Madrid escribió un nuevo capítulo de épica en la UEFA Champions League tras remontar un marcador adverso de 3-1 para imponerse 3-4 a la AS Roma en el Stadio Olimpico, consiguiendo su segunda victoria en la fase de liga del certamen continental.

El encuentro arrancó con un emotivo reconocimiento de la afición local hacia Jose Mourinho en su regreso a la capital italiana, mientras que la Roma sufrió la baja prematura por lesión de Manu Koné al inicio del partido.

La Loba pegó primero al minuto 20 por medio de un remate de Marten de Roon con leve desvío que venció a Thibaut Courtois, pero Kylian Mbappé emparejó el marcador al 24' con un disparo colocado a la esquina superior derecha tras una recuperación de Aurélien Tchouaméni.

En el segundo tiempo, el cuadro italiano aprovechó las facilidades defensivas de los visitantes para tomar una importante ventaja con un doblete de Donyell Malen. El delantero neerlandés capitalizó una pérdida de balón en la salida para el 2-1 y posteriormente definió con potencia un pase al espacio servido por Matías Soulé para colocar el 3-1 parcial tras la revisión del VAR.

Cuando la victoria de la Roma parecía encaminada, el Real Madrid reaccionó mediante las jugadas a balón parado en la recta final. Al minuto 83, Carlos Espí cazó un rebote del arquero Pierluigi Gollini en un tiro de esquina para acortar distancias 3-2; dos minutos más tarde (85'), Endrick conectó de cabeza en otro córner para decretar el 3-3.

Finalmente, en el tiempo agregado, Antonio Rüdiger aplicó la 'ley del ex' con un remate de cabeza tras un nuevo tiro de esquina para sellar la voltereta definitiva de 3-4 en tierras italianas.