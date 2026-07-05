Activan protocolo por tormenta eléctrica antes del México vs Inglaterra

MÉXICO._ La FIFA activó este domingo el protocolo por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México, a tres horas del inicio del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El aviso apareció en las pantallas del inmueble con el mensaje ”Protocolo de tormenta eléctrica activado”, mientras las autoridades y los organizadores mantienen un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas para determinar si el encuentro puede disputarse conforme al horario establecido.

Días antes del compromiso, autoridades locales alertaron sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y fuertes lluvias en la zona del estadio, por lo que recomendaron adelantar el silbatazo inicial al mediodía. La propuesta fue analizada por la FIFA, pero finalmente fue descartada luego de que las selecciones de México e Inglaterra manifestaran su intención de mantener el horario originalmente programado.

Además del riesgo por actividad eléctrica, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones en los alrededores del inmueble debido a problemas en el sistema de drenaje, motivo por el que se desplegó un operativo especial para atender cualquier contingencia.

De acuerdo con el protocolo de la FIFA, el partido podrá disputarse siempre y cuando no se registre la caída de un rayo en un radio cercano al estadio durante al menos 30 minutos antes del inicio o durante el desarrollo del encuentro.

El Estadio Ciudad de México ya vivió una situación similar durante la fase previa del torneo, cuando el duelo entre México y Ecuador sufrió un retraso de una hora debido a las condiciones climáticas.

Hasta el momento, el compromiso entre mexicanos e ingleses continúa programado para disputarse en el horario establecido, mientras las autoridades mantienen el monitoreo del clima en espera de que las condiciones mejoren antes del silbatazo inicial.