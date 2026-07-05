México vs Inglaterra se retrasa una hora por tormenta eléctrica

La FIFA determinó aplazar el silbatazo inicial para las 19:00 horas (18:00 de Sinaloa), luego de que las condiciones climáticas en la capital del país impidieran garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, personal operativo y los miles de aficionados presentes en el inmueble.

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, comenzará con una hora de retraso debido a la activación del protocolo por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México.

La decisión se apega al protocolo del organismo rector del futbol mundial, el cual establece que un encuentro solo puede iniciar o reanudarse cuando han transcurrido al menos 30 minutos sin actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio.

Mientras las autoridades monitorean las condiciones meteorológicas, la expectativa por el encuentro permanece intacta, con una Selección Mexicana que llega como una de las sorpresas del torneo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre afronta los octavos de final invicto y con una sólida actuación defensiva, al no haber recibido un solo gol en lo que va de la competencia.

Durante la fase de grupos, el Tricolor terminó como líder del Grupo A tras imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Posteriormente, en los dieciseisavos de final derrotó 2-0 a Ecuador para asegurar su lugar entre los 16 mejores del Mundial.

La ilusión de la afición mexicana también se hace sentir dentro y fuera del estadio. Miles de seguidores comenzaron a arribar desde horas antes al Estadio Ciudad de México, mientras que otros se congregaron en los distintos Fan Fest instalados en la capital y en diversas ciudades del país para seguir el encuentro ante Inglaterra.