Carrasquilla, de 25 años, inició su carrera profesional en el Tauro FC de Panamá, donde conquistó los títulos del Clausura 2017 y Apertura 2018. Posteriormente, emigró al fútbol español con el Cartagena, aunque no logró consolidarse. Su carrera tomó un giro positivo en 2022 al llegar a la MLS con el Houston Dynamo, donde ganó la Lamar Hunt US Open Cup y mostró un alto nivel competitivo.

En la temporada pasada, su desempeño le valió ser reconocido como el mejor jugador de la Concacaf, lo que alimentó rumores sobre su posible salto al futbol europeo. Sin embargo, la salida de César ‘Chino’ Huerta llevó a los Pumas a fijarse en Carrasquilla como una pieza clave para reforzar su plantilla.

El miércoles 15 de enero, Carrasquilla arribó a la Ciudad de México para realizar los exámenes médicos con el club. A su llegada, expresó su emoción por este nuevo reto:

“Muy contento de estar aquí, Pumas mostró mucho interés y buen trato. Estoy contento con mi decisión y quiero demostrar que este es un paso importante para mí y mi carrera. Estoy consciente de lo que es Pumas, la responsabilidad que vengo a obtener. Me he preparado muy bien, porque tenía que llegar bien a Houston, pero ahora que se me brindó la oportunidad con Pumas, me hizo bien mantenerme activo”, señaló el jugador.

La llegada de ‘Coco’ Carrasquilla ha generado expectativas entre la afición universitaria, que espera que el mediocampista panameño aporte desequilibrio y goles para llevar a Pumas a los primeros lugares del Clausura 2025.