“Esto no va a quedar impune, yo me quiero dirigir a ti criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país, lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad, pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo”, dijo Mauricio Kuri en conferencia de prensa el 6 de marzo.

“Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia. Serán además el ejemplo de que no vamos a permitir que esto no vuelva a ocurrir jamás, no vamos a permitir que se lastime la convivencia queretana, vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto, sin contemplaciones y sin ninguna duda”, añadió en aquel momento.