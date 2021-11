Ante esta situación, el actual presidente del Comité Municipal de Futbol de Mazatlán, César Bañuelos, reprochó este tipo de situaciones, pues se encuentra en contra de la violencia dentro y fuera de la cancha.

“Uno organiza los eventos para que exista un buen espectáculo y sea algo bueno y bonito para la gente, no para que termine en esta situación. Todo esto es de convivencia, por lo que esperamos que esto ya no se vuelva a presentar”, dijo Bañuelos.

Bañuelos expresó que los agresores fueron personas ajenas al encuentro, siendo sólo espectadores que por alguna razón que se desconoce, decidieron agredir al árbitro.

“Ellos no son jugadores, no son nada relacionados a la liga, solamente se metieron a agredir. Desconozco el motivo o razón por el cual lo hicieron, pues ellos sólo estaban como espectadores.

“Ellos nunca han ido a estar ahí, no se pueden llamar aficionados de Familia Fajardo porque no lo son. No sé cuál sea el motivo, si traían entre ellos alguna rencilla o algo”.

Ante la situación, César Bañuelos comentó que en lo que respecta al castigo que pudieran tener estos aficionados, esto quedaría fuera de las manos del comité, pues solamente en caso de que sean jugadores se les pudiera implementar algún castigo por parte de éste.

“Ya eso le pertenece resolver al árbitro, tras hacer la demanda pertinente. Nosotros estamos tratando de identificarlos para saber si son jugadores de futbol, pero no se les ha conocido dentro del ámbito futbolístico.

“Si se identifican como jugadores y que participen en algún espacio municipal, se les va a vetar”.

En lo que respecta al tema de la presencia de bebidas embriagantes en espacios deportivos públicos, Bañuelos expresó que es un tema con el cual se ha lidiado desde mucho tiempo, pero no ha tenido solución.

“Se ha solicitado el apoyo de Seguridad Pública para ciertos y cuales torneos, pero ellos tampoco tienen el personal necesario para estar en esos actos. Eso es lo que nos han dicho.

“Ellos prefieren estar combatiendo la delincuencia, que es donde ocupan, que estar en un campo deportivo. Esas son las respuestas que hemos tenido siempre”.

Sin embargo, Bañuelos sabe que será complicado el poder erradicar esta situación que se vive desde décadas atrás en espacios deportivos, pues solamente cuando hay problemas de este tipo se busca tener una solución, aunque sea momentánea.

“Lo bueno sería que no hubiera bebidas alcohólicas, pero desde los noventa siempre ha sido así, toda la vida. Obviamente, cuando hay un problema, es cuando se saca el tema, pero nada más se olvida y lo vuelven a dejar”.