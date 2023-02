“A Diego Martínez lo respeto mucho. Está haciendo un buen trabajo con el Espanyol. El Espanyol viene de una importantísima victoria contra el Elche. Vienen bien después de sacar tres puntos a domicilio y lo querrán refrendar en casa. Recuperarán efectivos, seguramente. Es un campo primoroso. Tuve la fortuna de trabajar dos temporadas allí y va a ser un bonito duelo. Tengo un gran respeto al equipo y al entrenador. Ellos vienen de ganar y nosotros también, así que vamos a ver cómo nos va”.

Aguirre también ha puesto en valor que no hay jugadores sancionados ni lesionados por los suyos.

“Me da mucho gusto contar con todos. Estamos atravesando un buen momento anímico y futbolístico y hay que corroborarlo fuera de casa. Ojalá seamos capaces”.

Sobre los números cosechados por el RCD Mallorca en lo que va de la temporada, el técnico ha hecho hincapié en que todavía queda mucha liga y en la importancia de seguir compitiendo al máximo en cada partido.

“Con la experiencia que tengo de tantos años en este país y en esta liga, sé que 31 puntos no te alcanzan para nada y estamos en febrero. Con base a esa experiencia me manejo y me muevo. Nuestro equipo compite, y es capaz de ganar y perder compitiendo, pero cuando no compite no gana. Tenemos que competir porque es lo mínimo que le pido a mis jugadores”.