La medida, anunciada esta semana, obliga al club a iniciar un proceso de refundación y comenzar desde la Regional 1, la sexta categoría del futbol francés.

El AC Ajaccio , emblemático equipo de la isla de Córcega y primer club europeo del arquero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa , ha sido sancionado con la exclusión total de las competiciones nacionales en Francia debido a una grave crisis económica.

La sanción implica que Ajaccio no podrá participar en la Ligue 1, Ligue 2 ni en torneos oficiales organizados por la Federación Francesa de Futbol, lo que representa un golpe devastador para una institución con más de un siglo de historia.

Fundado en 1910, el club vivió momentos destacados en la élite del balompié galo, incluyendo la etapa entre 2011 y 2014 en la que Memo Ochoa defendió su portería. Durante ese periodo, el guardameta mexicano se convirtió en figura del equipo gracias a sus actuaciones memorables, que lo catapultaron a la fama internacional.

La decisión federativa obliga al AC Ajaccio a reconstruirse desde las bases del futbol amateur, en un camino largo y desafiante para recuperar su lugar en el profesionalismo. La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores y en el entorno futbolístico francés, que ve caer a uno de sus clubes históricos.