El Al Ain sumó su primera victoria en el Mundial de Clubes FIFA 2025 tras derrotar al Wydad AC por 1-2 en la última jornada del Grupo G. De esta manera, los emiratíes, que no habían conseguido marcar un gol hasta la fecha, se despiden del torneo con una victoria. Por su parte, el conjunto marroquí finaliza el último del grupo con cero puntos en su casillero.

Tanto Wydad como Al Ain llegaron al partido matemáticamente eliminados. Lo que no significa que sobre el césped del Audi Field de Washington DC no hubiera nada en juego. Más bien al contrario. Ninguno de los 32 equipos que forman parte del Mundial de Clubes FIFA 2025 desean marcharse del torneo con los bolsillos vacíos. Es por ello que la oportunidad de despedir la competición con un buen sabor de boca no debía ser infravalorada.