Después de no poder ficharlo en el torneo anterior por estar inhabilitado, Mazatlán FC dio a conocer que Mauro Laínez se incorpora a la plantilla del equipo morado de cara al arranque del torneo Apertura 2024 de la Liga MX .

Mazatlán intentó incorporar a Laínez para el Clausura 2024, pero por reglamento de FIFA, no pudo hacerlo.

Laínez comenzó el año futbolístico anterior jugando para el equipo dueño de su carta, el América, en el Apertura 2023. Sin embargo, André Jardine prescindió de sus servicios y avaló su préstamo a Gallos Blancos de Querétaro. En ese equipo Laínez tampoco logró convencer y finalmente fue vendido a Mazatlán. El América cortó así los tres años de vínculo que tuvieron con el hermano mayor de Diego Laínez (primero lo pidieron a préstamo a Tijuana y lo compraron en enero de 2022).

Sin embargo, Laínez, por reglamento de la FIFA, no podía jugar activamente en tres clubes diferentes en un mismo ciclo futbolístico (es decir, la temporada 2023-2024).

Ninguno de los dos clubes estuvo al tanto de que Lainez no era elegible para jugar. El volante no sería de utilidad para los porteños durante un torneo y en América no tiene lugar.

La única solución para su caso sería que jugara en uno de los dos equipos con los que ya estuvo registrado: América o Querétaro, y terminó jugando con las Águilas.