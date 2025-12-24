$!Al Nassr y Cristiano Ronaldo arrasan y avanzan con paso perfecto

El Al Nassr de Arabia Saudita, comandado por Cristiano Ronaldo, firmó una nueva victoria en la Champions League de Asia al imponerse 5-1 sobre el Al Zawraa de Irak en la sexta jornada del torneo.
Los goles llegaron temprano y en ráfaga: Kingsley Coman abrió el marcador al minuto 12, seguido por Wesley al 19 y Abduleah Al Amri al 29.
Antes del descanso, Joao Félix amplió la ventaja al 44, y en la segunda mitad Coman volvió a aparecer al 56 para sellar su doblete.
Con este resultado, Al Nassr cerró la fase de grupos con seis victorias en seis partidos, líder del Grupo D y con paso perfecto rumbo a los octavos de final.
El equipo de CR7 no solo presume efectividad total, sino también una ofensiva demoledora que lo coloca como uno de los grandes favoritos al título continental.