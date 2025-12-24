$!Al Nassr y Cristiano Ronaldo arrasan y avanzan con paso perfecto

El Al Nassr de Arabia Saudita, comandado por Cristiano Ronaldo, firmó una nueva victoria en la Champions League de Asia al imponerse 5-1 sobre el Al Zawraa de Irak en la sexta jornada del torneo.

Los goles llegaron temprano y en ráfaga: Kingsley Coman abrió el marcador al minuto 12, seguido por Wesley al 19 y Abduleah Al Amri al 29.

Antes del descanso, Joao Félix amplió la ventaja al 44, y en la segunda mitad Coman volvió a aparecer al 56 para sellar su doblete.