“No, en mi cabeza no estaba que Diego contemplara una posición que tenía en Tigres, pero al final el proceso es más sencillo y empieza muy bien armado. Cuando haces la lista, está muy fácil: Quiénes tienen méritos o historia; todos los que se entrevistaron [...] No tiene por qué haber sido sugerido por mí. Es bicampeón, tendría que estar como otros estuvieron... Ojalá fuera muy fácil culpar a una persona”, dijo el empresario en conferencia de prensa el pasado 20 de febrero.

El pasado 10 de febrero, Diego Cocca fue presentado como entrenador del Tricolor en sustitución del también argentino Gerardo “Tata” Martino , quien renunció a su cargo luego del fracaso de la selección nacional en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. La elección de Cocca —entrenador de la confianza de Irarragorri tras conseguir un bicampeonato con el Atlas — como técnico nacional sorprendió al medio futbolístico debido a que su nombre no aparecía entre los de los principales candidatos, lo que generó una serie de especulaciones .

Irarragorri recalcó que la elección del seleccionador nacional no está relacionada con que dicho técnico tenga pasado en cierto equipo, en el caso de Cocca, con el Atlas , propiedad de Grupo Orlegi .

Al ser cuestionado sobre la serie de reformas anunciadas para generar una mejora en el futbol mexicano como el fin de la repesca, el regreso del ascenso y descenso, la reducción de extranjeros de ocho a siete jugadores por equipo y eliminar la multipropiedad para 2026, Irarragorri aseguró que estas medidas solo pretenden “tapar el sol con un dedo”.

“Hay un tema de multipropiedad, que antes de irse haciendo más pequeño, se hace más grande, no es ideal, pero hay que generar lo que se necesita. Quieren venir a tapar el sol con un dedo de lo que sucedió”.

El empresario afirmó que para terminar con esta práctica, a la cual su grupo incurre, primero se deben construir un esquema que resulte atractivo para atraer a nuevos inversores.

“Desde la óptica de nuestro grupo, hay que atacar temas estructurales del futbol mexicano, pero en momento, con estrategia y orden, decirle adiós a la multipropiedad es fácil, pero después debemos de preguntar con qué responsabilidad, hay muchos temas importantes, me adelanto, el ascenso y descenso, los no formados, el formato de competencia, el tema de participación de otras copas en nivel clubes, la multipropiedad, hay que ver lo que hicieron las otras ligas para tener una pirámide que funcione, coincido que son temas que se deben apuntalar, pero no que deban pasar con temas de selección”, mencionó en conferencia de prensa”.

México es uno de los pocos países en el mundo que permite la multipropiedad. La FIFA ya se ha pronunciado al respecto y pidió a la FMF terminar con esta práctica de cara al próximo mundial de futbol. En tanto, Yon De Luisa, presidente del organismo, estableció el 2026 como la fecha límite para poner fin a este tema.

¿QUIÉN ES IRARRAGORRI?

Es un empresario mexicano nacido el 12 de mayo de 1971. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de Orlegi, empresa propietaria del Club Santos Laguna, Territorio Santos Modelo, Estadio Corona, Atlas FC, Real Sporting de Gijón, así como de las empresas Impulso TSM, Grupo Inmobiliario Orlegi, Intersecuritas y Jalser.