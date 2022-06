La cuarta jornada de la Liga de las Naciones deparó este martes una goleada de Alemania sobre Italia (5-2), el hundimiento de Inglaterra , que perdió 0-4 con Hungría y aún no ha ganado, y el paso firme en su liderato del Grupo 4 de Países Bajos , aunque siente el acecho de Bélgica , que venció a Polonia .

Pese a su goleada Alemania no logró situarse líder del Grupo 3 porque Hungría también quiso celebrar su particular fiesta y le endosó una dolorosa derrota a Inglaterra, que aún no ha ganado en cuatro partidos y su único bagaje positivo son dos puntos en cuatro partidos.

Un doblete de Roland Sallai y otros dos tantos de Zsolt Nagy y Dániel Gazdag destaparon las carencias del combinado inglés que dirige Gareth Southgate, que se vio sobrepasada en todos los aspectos por el equipo húngaro.

A falta de dos jornadas el Grupo 3 está liderado por Hungría con 7 puntos, seguido de Alemania con 6, Italia con 5 e Inglaterra con 2.