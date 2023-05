“La Comisión Disciplinaria informa que determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales.

Vega aclaró todo con Quiñones

Antes de que la FMF anunciara el castigo, Vega publicó una charla en el Messenger de Instagram, donde le explica a Quiñones que la imagen en redes no era de su propiedad, lo que entendió perfectamente el elemento del Atlas.

“Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”.

En la plática con Quiñones, Vega le manda un pantallazo de la imagen y le explica que no fue el autor.

“Este perfil fue el que la editó y la subió como si hubiera sido yo”.